La chute d’Adani relance l’examen des liens étroits du magnat Modi

Un militant du parti du Congrès indien crie des slogans en brûlant une effigie du Premier ministre Narendra Modi et du magnat indien Gautam Adani lors d’un rassemblement organisé pour protester contre les politiques financières des gouvernements syndicaux à Calcutta le 6 février 2023. Photo par DIBYANGSHU SARKAR/AFP via Getty Images Dibyangshu Sarkar | AFP | Getty Images

Modi et Adani partagent probablement la relation la plus proche qu’un politicien puisse avoir avec un homme d’affaires. Ashok Swain Université d’Uppsala

Le rapport de Hindenburg a encore accentué l’attention sur les liens étroits du magnat du milliardaire avec Modi. “Adani a réussi cet exploit gargantuesque avec l’aide de facilitateurs au sein du gouvernement et d’une industrie artisanale d’entreprises internationales qui facilitent ces activités. Ces problèmes de corruption imprègnent plusieurs niveaux de gouvernement”, selon le rapport. Dans une réfutation de plus de 400 pages, le Le groupe Adani a rejeté ces allégations l’appelant une “attaque calculée contre l’Inde”. La société n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC. Le bureau du Premier ministre n’a pas répondu à une demande de commentaire.

“Capitalisme de copinage”

L’Inde a toujours lutté contre le “capitalisme de copinage”, mais la relation chaleureuse entre Modi et Adani l’a “portée à un niveau différent”, selon Ashok Swain, chef du département de recherche sur la paix et les conflits à l’Université d’Uppsala en Suède.

« Modi et Adani partagent probablement la relation la plus proche qu’un politicien puisse avoir avec un homme d’affaires ; certainement, cela ne s’était jamais produit en Inde. Leur ascension a été ensemble », a ajouté Swain, un observateur chevronné de la politique indienne. Le conglomérat familial d’Adani s’étend des aéroports et maritimes ports au charbon et énergie renouvelable et plus récemment, les médias. Le “modèle de croissance choisi” par l’Inde nécessite un “certain degré de capitalisme de copinage”, a déclaré Milan Vaishnav, directeur de l’Asie du Sud au Carnegie Endowment for International Peace.

NDIA – 18 JANVIER: Le Premier ministre Narendra Modi avec Gautam Adani, président et fondateur du groupe Adani, et d’autres délégués au Vibrant Gujarat Global Summit, au Mahatma Mandir Exhibition cum Convention Center, le 18 janvier 2019 à Gandhinagar, en Inde. Temps de l’Hindoustan | | Getty Images

Vaishnav a ajouté que la politique industrielle du gouvernement Modi est fondée sur la création de champions nationaux dans l’industrie, et Adani a été “l’enfant de l’affiche à ce jour”. “Il ne fait aucun doute qu’Adani apprécie ce poste aujourd’hui, au moins en partie à cause de sa proximité avec le Premier ministre”, a-t-il déclaré, “mais aussi à cause de la perception qu’il est capable d’exécuter des projets à grande échelle”.

Une « relation fructueuse »

La relation entre Adani et Modi est de longue date. Les deux hommes sont originaires de l’État indien du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, où Modi était le ministre en chef en 2001. Adani a été l’un des premiers partisans des aspirations politiques de Modi et s’est fait le champion du La vision de croissance du leader indien pour l’Inde. Modi a volé dans un jet Adani après il a été élu au bureau national en 2014.

Il ne fait aucun doute que les fortunes de ces deux hommes sont liées… Milan Vaishnav Fondation Carnegie pour la paix internationale

“Le fait qu’Adani et Modi aient forgé un lien étroit pendant leurs années au Gujarat est un secret de polichinelle”, a noté Vaishnav. “Il ne fait aucun doute que les fortunes de ces deux hommes sont liées”, a-t-il déclaré, “surtout au cours des dernières années, alors que le gouvernement a augmenté les dépenses en capital tout en faisant des efforts concertés pour les infrastructures”. Le groupe Adani est un acteur clé de l’ambition de Modi de transformer l’Inde en une économie de 5 billions de dollars, a déclaré Alim Remtulla de Medley Advisors.

Les deux hommes incarnent le “modèle de croissance du Gujarat”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’étreinte des relations étroites entre les grandes entreprises et le gouvernement. “Plus précisément, l’infrastructure est un élément clé des plans d’édification de la nation de Modi. Adani [Group] est l’une des rares entreprises du pays à pouvoir réaliser ces grands projets d’infrastructure à travers le pays », a déclaré Remtulla à « Squawk Box Asia » du CNCB. “De même, pour Adani, il a besoin du soutien implicite de Modi pour lever des fonds pour ces projets à forte intensité de capital. Il s’agit donc d’une relation longue et fructueuse qui remonte à des décennies”, a-t-il déclaré.

Attaques de l’opposition

Le rapport de Hindenburg s’est avéré être un cadeau politique pour l’opposition indienne, qui pendant des années s’est insurgée contre Modi pour ses liens avec Adani. Alors que les élections nationales se profilent l’année prochaine, les critiques de l’opposition se sont emparés du rapport pour attaquer Modi et son parti. Le principal parti d’opposition du Congrès indien a manifestations organisées et a exigé une enquête sur les allégations de Hindenburg. Les critiques de l’opposition ont également accusé le gouvernement de Mod d’accorder des faveurs injustes à l’empire commercial d’Adani. “Le pays tout entier a observé un lien étroit entre les intérêts commerciaux du groupe Adani et votre [Modi’s] empressement à l’aider en utilisant la politique gouvernementale. Ce modèle est cohérent dans tous les secteurs allant de l’agriculture à l’énergie en passant par les transports”, a déclaré Jairam Ramesh, secrétaire général du parti du Congrès, dans une déclaration la semaine dernière.

NEW DELHI, INDE – 7 FÉVRIER: Des membres du Congrès de la jeunesse indienne protestent contre le problème Adani en cours devant le bureau de la Life Insurance Corporation (LIC) à Connaught Place le 7 février 2023 à New Delhi, en Inde. (Photo de Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images) Temps de l’Hindoustan | Temps de l’Hindoustan | Getty Images

En 2018, le Le gouvernement Modi aurait modifié les règles cela a permis à Adani de soumissionner – et finalement de gagner – des appels d’offres pour six aéroports. Il a été accueilli avec indignation au milieu des critiques de copinage. Le gouvernement a rejeté ces allégations. Après que Modi soit devenu Premier ministre, Adani a continué à bénéficier de la relation, mais à une échelle beaucoup plus grande, a déclaré Swain. “En plus de donner des licences pour les aéroports et les ports, de modifier les règles environnementales pour les mines de charbon d’Adani et de peaufiner les règles pour favoriser les participations d’Adani dans les zones économiques spéciales, Modi a aidé les entreprises d’Adani à bien des égards”, a-t-il déclaré. Dans son allocution à Parlement la semaine dernière, le premier ministre semblait indifférent aux critiques de l’opposition et n’a fait aucune mention d’Adani.

Je suis sceptique quant au fait que la crise d’Adani ternira personnellement Modi ou entravera les perspectives électorales du [ruling party] BJP. Milan Vaishnav Fondation Carnegie pour la paix internationale

“Les bénédictions de 1,4 milliard de compatriotes sont mon plus grand” suraksha kavach “”, a déclaré Modi, en utilisant un terme hindi signifiant “bouclier de sécurité”. “Et vous ne pourrez jamais briser ce bouclier de sécurité avec les armes de l’abus et du mensonge”, a-t-il déclaré, alors que les législateurs de l’opposition scandaient “Adani, Adani”. Adani a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait obtenu des faveurs personnelles de Modi, qualifiant ces allégations de sans fondement. “Le Premier ministre Modi et moi venons du même État. Cela fait de moi une cible facile pour de telles allégations sans fondement”, a déclaré le magnat, selon un rapport de janvier dans L’Inde aujourd’hui. “Mon succès professionnel n’est pas dû à un dirigeant individuel mais aux réformes politiques et institutionnelles initiées par plusieurs dirigeants et gouvernements sur une longue période de plus de trois décennies”, a-t-il déclaré dans le rapport.

Dommage politique ?