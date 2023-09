La Chrysler Pacifica 2024 célèbre le quarantième anniversaire de la minifourgonnette et offre de nouvelles couleurs

Chrysler célèbre une étape importante en commençant la fabrication de la Chrysler Pacifica 2024. Cette année marque le 40e anniversaire de la mini-fourgonnette – une phase inventée par la société Chrysler d’origine.

La première génération de mini-fourgonnettes a été lancée le 2 novembre 1983, lorsque la Plymouth Voyager a quitté la route à l’usine de Windsor Meeting, en Ontario, au Canada. Cela a ouvert la voie aux plus de 15 millions de mini-fourgonnettes Chrysler, et plus tard Stellantis, vendues jusqu’à présent. En plus de commercialiser la première mini-fourgonnette, le constructeur automobile est resté à l’avant-garde du segment en continuant à innover de nouvelles fonctionnalités.

Pour l’année modèle 2024, la gamme Pacifica reçoit plusieurs mises à jour, à commencer par une nouvelle teinte intérieure Sépia pour le modèle haut de gamme Pacifica Pinnacle et deux nouvelles couleurs extérieures appelées Red Hot et Baltic Grey. La gamme Pacifica Plug-in Hybrid comprendra désormais deux modèles : la Pacifica Plug-in Hybrid Select et la Pacifica Plug-in Hybrid Pinnacle.

De plus, les modèles Pacifica 2024 sont équipés d’un système d’alerte automobile d’urgence (EVAS) dans le cadre de la plate-forme Uconnect 5. Cette fonctionnalité fournit aux conducteurs des notifications essentielles sur les véhicules d’urgence à proximité et d’autres dangers routiers via le cluster et l’écran tactile dans toute la voiture.

Chris Feuell, PDG de la marque Chrysler chez Stellantis, a exprimé sa satisfaction quant à la contribution de la marque aux souvenirs familiaux et a souligné la fonction durable de la mini-fourgonnette, d’autant plus que Chrysler attend avec impatience un portefeuille de voitures entièrement électriques d’ici 2028. Le constructeur automobile a constamment repoussé les limites de la mini-fourgonnette. phase avec des améliorations telles que le système de sièges et de rangement Stow ‘n Go, le cinéma Uconnect, les deux portes coulissantes mains libres et le groupe motopropulseur hybride-électrique.

Il n’y a pas si longtemps, Chrysler a célébré la fabrication de la 100 000e Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid, qui reste le seul hybride rechargeable de son segment. La Pacifica Plug-in Hybrid représente une étape essentielle dans la progression de Chrysler vers un avenir électrifié.

Les Chrysler Pacifica et Pacifica Plug-in Hybrid 2024 commenceront à arriver chez les concessionnaires en octobre. Les modèles les plus récents suivent l’évolution de la mini-fourgonnette par Chrysler depuis ses humbles débuts de K-car au cours de son parcours exceptionnel de 40 ans.