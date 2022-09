La production de la Chrysler 300 se terminera l’année prochaine, mais pas avant que l’entreprise n’envoie sa berline pleine grandeur avec un bang. Présentée mardi avant le Salon de l’auto de Detroit 2022, la Chrysler 300C 2023 est un modèle en édition limitée qui place une dernière fois un V8 Hemi de 6,4 litres sous le capot de la berline.

Considérez cela comme une résurrection de l’ancien 300 SRT8, un modèle que Chrysler a abandonné aux États-Unis mais a continué à proposer dans d’autres pays. La 300C 2023 a 485 chevaux et 475 livres-pied de couple, permettant à cette grosse berline d’atteindre 60 mph en 4,3 secondes. Des freins avant Brembo à quatre pistons, un différentiel arrière à glissement limité, un amortissement de suspension adaptatif et un échappement actif complètent les changements de performances, et le 300C roule sur des roues uniques de 20 pouces enveloppées de pneus toutes saisons.

En dehors de ces roues, les changements extérieurs sont limités aux badges spécifiques au modèle sur la calandre et le couvercle du pont arrière. Le noir, le blanc et le rouge foncé sont les seules couleurs disponibles.

À l’intérieur, les sièges sont garnis de cuir noir avec des logos 300C en relief, et il y a des accents en fibre de carbone dans toute la cabine. Chrysler affirme que chaque 300C sera équipée d’un avertisseur de sortie de voie, d’un système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, de sièges avant chauffants et ventilés et du système d’infodivertissement à écran tactile Uconnect de 8,4 pouces de la société.

Seuls 2 000 exemplaires de la 300C seront vendus aux États-Unis, et 200 exemplaires supplémentaires seront disponibles pour les clients canadiens. Vous pouvez réserver le vôtre dès maintenant via Site Web dédié de Chrysler, qui montre également que la berline aura un PDSF de 55 000 $, ce qui exclut probablement les frais de destination obligatoires. C’est à peu près un saut de 5 000 $ par rapport à la 300S actuelle, qui utilise un moteur V8 de 5,7 litres moins puissant. Mais aucun ne sera disponible pendant longtemps, alors achetez-en un pendant que vous le pouvez.