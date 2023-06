La chronologie révèle les derniers mouvements connus du sous-marin Titanic manquant après sa disparition moins de deux heures après le début de sa plongée

Un SOUS-MARIN avec l’équipage de cinq explorateurs légendaires, dont un milliardaire britannique, a disparu hier alors qu’il se dirigeait vers l’épave du Titanic.

Maintenant, les sauveteurs sont dans une course contre la montre pour localiser le navire – qui n’a plus que 72 heures d’oxygène à bord.

Les équipes de sauvetage recherchent frénétiquement l’océan Atlantique après la disparition du voyage de 200 000 £ par tête alors qu’il se dirigeait vers l’épave du Titanic.

On pense que le milliardaire britannique Hamish Harding, l’expert français en plongée Paul-Henry Nargeolet et le patron des sous-marins Stockton Rush font partie des disparus.

Ici, nous examinons exactement comment l’incident s’est déroulé…

1h30 dimanche

Dimanche, l’aviateur et homme d’affaires Hamish Harding a publié avec enthousiasme sur les réseaux sociaux l’expédition à venir.

Il a également mentionné les mauvaises conditions de fenêtre auxquelles l’équipage avait été confronté.

Il a écrit: « En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023.

« Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter un plongeon demain. »

« Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin.

« D’ici là, nous avons beaucoup de préparatifs et de briefings à faire. »

6h45 dimanche

Tôt dimanche matin, la dernière photo du sous-marin OceanGate au-dessus de l’eau a été prise.

Des clichés publiés sur Instagram de l’entreprise de Hamish montrent le navire par temps brumeux et humide en train d’être sorti par deux dériveurs sur une barge.

7h00 dimanche

Le sous-marin a quitté St John’s à Terre-Neuve dimanche à 7 heures du matin.

St John’s se trouve à environ 370 miles (600 km) du site de l’épave du Titanic.

8h45 dimanche

À peine une heure et 45 minutes après le début de l’expédition, le sous-marin a perdu le contact avec son navire de transport – le Polar Prince.

La société a précédemment révélé qu’elle utilisait Starlink d’Elon Musk pour communiquer avec le navire, mais on ne sait pas ce qui n’allait pas avec le réseau.

00h15 lundi

Vers minuit lundi matin, le navire a été signalé « en retard ».

On pense que c’est à ce moment-là que l’alarme a été déclenchée et que la Garde côtière a été avertie.

Un porte-parole d’OceanGate a déclaré: « Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité.

« Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et entreprises de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible.

« Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d’équipage. »

Manquant

Avec M. Harding, on craint également que le pilote de submersible français Paul-Henry Nargeolet ne soit à bord.

M. Nargeolet est directeur du programme de recherche sous-marine chez Premier Exhibitions, RMS Titanic, Inc.

L’expert en plongée a précédemment parlé franchement des dangers extrêmes de l’exploration en haute mer dans une interview.

Il a déclaré: «Si vous êtes à 11 m ou 11 km, si quelque chose de grave se produit, le résultat est le même.

« Lorsque vous êtes en eau très profonde, vous êtes mort avant de vous rendre compte que quelque chose se passe, donc ce n’est tout simplement pas un problème. »

On pense que le couple était accompagné de Stockton Rush, PDG et fondateur d’OceanGate Inc – la société qui a mené l’expédition.

L’année dernière, il a déclaré à CBC : « Titan est le seul sous-marin pour cinq personnes capable d’aller jusqu’à la profondeur du Titanic, qui est la moitié de la profondeur de l’océan.

« Il n’y a pas d’interrupteurs et de choses sur lesquelles se heurter, nous avons un bouton pour l’allumer.

« Tout le reste se fait avec des écrans tactiles et des ordinateurs, et donc vous faites vraiment partie du véhicule et tout le monde apprend à bien se connaître. »

