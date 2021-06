La chronologie effrayante de Caroline Crouch révèle qu’elle a combattu son mari pendant dix minutes avant que son pouls ne s’arrête après avoir coupé la vidéosurveillance

CAROLINE Croupton a courageusement combattu son mari meurtrier pendant dix minutes avant que son cœur ne s’arrête de battre.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a avoué avoir étranglé sa femme à mort après qu’elle eut juré de quitter la maison familiale avec son bébé.

Une chronologie effrayante a émergé des événements fatidiques du 11 mai qui ont vu Babis mettre en scène une scène de crime élaborée dans le but de faire croire aux flics qu’un gang de voyous avait fait une descente dans la maison.

Il aurait dit aux flics que son « jugement est devenu flou » après avoir ramé avec Caroline dans les heures qui ont précédé sa mort.

Il a dit qu’il l’avait tuée dans un accès de rage après qu’elle eut menacé d’emmener leur fille.

« Je ne voulais pas aller en prison, parce que je voulais élever ma fille », aurait déclaré l’homme de 33 ans aux détectives.

Mais il semble que le pilote de l’hélicoptère ait calculé ses prochains mouvements après que la police a révélé que c’était Babis qui avait retiré la carte mémoire de la caméra de sécurité de la maisonnette que le couple partageait.

Dans les derniers instants enregistrés, on peut le voir assis sur le canapé berçant sa fille de 11 mois Lydia, tout en tapant férocement sur son téléphone portable vers 00h30, selon le journal grec. Protothème rapports.

Il échangeait des messages de colère avec Caroline, qui était dans le grenier, l’une qualifiant l’autre de « stupide », ont révélé des agents.

Un peu moins d’une heure plus tard, à 1 h 20, Babis s’est approché de l’appareil d’enregistrement dans le salon et a retiré la carte mémoire – prouvant qu’elle n’avait pas été détruite par les voleurs présumés en entrant comme il l’avait précédemment affirmé.

La paire a continué à se disputer vicieusement sur le texte pendant encore deux heures et 40 minutes, a rapporté la publication.

CHRONOLOGIE DU MEURTRE DE CAROLINE CROUCH 00h35 – Babis est vu sur la caméra de vidéosurveillance du salon avec sa fille Lydia, envoyant un SMS à Caroline qui est dans le grenier 01h20 – Babis retire les cartes mémoire CCTV provoquant une panne d’électricité de la caméra et pendant les deux heures suivantes, le couple échange des messages texte abusifs 4h00 – La montre connectée de Caroline montre une stimulation intense du pouls 4h11 – Pouls détectés sur l’arrêt de la montre connectée de Caroline 6h – Babis appelle la police pour signaler un vol au domicile du couple

A 4h01, la montre biométrique de Caroline qu’elle portait au poignet a enregistré une intense stimulation du pouls.

C’est à ce moment-là que Babis a commencé à attaquer sa femme, devant leur petite fille, alors que Caroline se débattait contre l’homme de 13 ans son aîné.

Le courageux Britannique s’est ensuite battu contre lui pendant dix minutes supplémentaires, jusqu’à ce que sa montre enregistre que son cœur s’était arrêté de battre à 4h11 du matin.

Babis a ensuite placé leur fille de manière écoeurante à côté de sa défunte mère dans le but de créer une scène de crime plus convaincante, a déclaré la police.

Caroline est décédée quelques heures avant que Babis n’ait suggéré qu’elle avait dû être assassinée, lui laissant le temps de mettre en scène le vol en jetant des vêtements et en saccageant la maison.

Caroline aurait envoyé un message à un ami la nuit de sa mort, leur disant qu’elle quittait Babis.

Les données de son téléphone ont également montré que la jeune maman avait essayé de se réserver un hôtel avec sa fille, ont déclaré des détectives.

Pour étayer sa mascarade de malade, Babis a noyé leur chiot Husky de compagnie et a pendu son corps à une rampe d’escalier dans le but de blâmer les criminels albanais fictifs que les flics pourchassaient depuis des semaines.

Selon certaines informations, Babis a fini par s’effondrer au cours d’un interrogatoire de huit heures, déclarant : « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

«Elle m’a poussé et m’a frappé. Mon jugement s’est brouillé, je l’ai étranglée, puis j’ai mis en scène le vol.

Des sources ont déclaré aux médias locaux que Caroline avait dit à Babis qu’elle le quittait et qu’il est entré dans une violente rage.

Une autre preuve importante qui a perturbé sa chronologie du vol présumé bâclé comprend une application sur le téléphone de Babis qui mesurait ses pas, qui montrait des mouvements répétés au moment où il prétendait être lié par les raiders.

Babis avait déclaré plus tôt qu’il avait perdu connaissance jusqu’à 30 minutes en raison de la constriction du ruban adhésif autour de son cou.

Mais les données semblaient également montrer qu’il était actif sur son téléphone portable pendant le temps où il aurait été attaché au lit.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » après avoir mis en scène la scène de crime détaillée et avoir gardé la façade du veuf en deuil pendant plus d’un mois.





Un procureur grec doit décider du sort du bébé Lydia, a-t-il été annoncé vendredi alors que le pilote comparaissait devant le tribunal pour faire face à des accusations.

On pense que la fillette de 11 mois habite chez le père architecte et la mère enseignante d’Anagnostopoulos.

Le procureur décidera « immédiatement » si la maison familiale de Caroline à Alonissos serait un meilleur environnement pour que la petite fille grandisse.