La chronologie des relations entre Ike et Tina Turner est rappelée – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Tina Turner était une chanteuse de renommée mondiale.

Elle a été mariée à Ike Turner de 1962 à 1978

Le syndicat était notoirement instable.

Tina est décédée le 24 mai 2023 à la suite du décès d’Ike en 2007.

« Reine du rock’n’roll » Tina Turner et son premier mari Ike Turner ne se souviennent pas exactement d’avoir eu un mariage heureux. Mais les rock stars étaient mariées depuis un certain temps et ensemble, elles ont accueilli un enfant, un fils. Ils se sont séparés il y a des décennies, mettant fin à la volatilité, les deux parlant de la relation dans les années suivantes et un film popularisant le sujet. Tous deux se sont remariés.

En décembre 2007, Ike est décédé à l’âge de 76 ans. Une autopsie a déterminé plus tard qu’il était décédé d’une overdose de cocaïne. Les maladies cardiovasculaires hypertensives et l’emphysème pulmonaire ont été répertoriés comme facteurs contributifs. Tina a vécu encore 16 ans avant de mourir le 24 mai 2023, à l’âge de 83 ans. Chacun d’eux est connu pour des carrières extraordinaires dans l’industrie de la musique, et chacun a laissé un héritage créatif qui comprend les années de leur mariage.

« J’aime toujours Tina autant que je l’ai jamais aimée… Je lui ai écrit une lettre il y a cinq ans », a écrit Ike. « Je ne l’ai jamais envoyé… Je lui disais dans cette lettre que je suis désolé de lui avoir fait subir ce genre de choses, à elle et aux enfants. J’ai été stupide. J’étais indifférent à ses sentiments. Je comprends aujourd’hui. Elle venait d’une relation abusive et est allée directement au sommet.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la relation entre Ike et Tina Turner.

Combien de temps Ike et Tina Turner ont-ils été mariés ?

Selon Biographie, Tina a rencontré Ike dans une discothèque d’East St. Louis appelée Club Manhattan en 1957 alors qu’elle était encore adolescente. Elle aurait interprété la version d’Ike de BB Roil’emblématique « You Know I Love You », et ils sont instantanément devenus amis. Leur enchevêtrement croissant, cependant, était tout sauf simple. Ike était toujours en couple et vivait avec Lorraine Taylor quand il a commencé sa liaison avec Tina. De plus, Tina était tombée enceinte pendant sa dernière année de lycée avec un batteur Eugène Washington du groupe d’Ike Rois du rythme.

Le duo a ensuite formé le Revue Ike et Tina Turner, produisant un hit après que le R&B ait frappé ensemble. L’ajout de chanteurs/danseurs emblématiques Les Ikettes n’a fait qu’ajouter à leur popularité. Ils ont déménagé à Los Angeles et se seraient mariés à Tijuana, au Mexique, en 1962 – bien qu’Ike ait par la suite réfuté le mariage comme étant légal, déclarant qu’il s’agissait d’un mariage de fait.

En tout cas, le mariage s’est poursuivi jusqu’en 1976, lorsque le chanteur légendaire a finalement demandé le divorce après un incident violent, invoquant des « différences irréconciliables ». Le divorce a été finalisé en mars 1978.

Combien d’enfants ont Ike et Tina Turner ?

Tina avait déjà donné naissance à son premier enfant, Craig Washington, au moment où son mariage avec Ike avait commencé. Ike et Tina ont eu un fils, ensemble, Ronnie Turneren octobre 1960, et Tina a ensuite adopté les deux enfants d’Ike issus d’un précédent mariage.

Malheureusement, Ronnie est décédé le 8 décembre 2022, à 62 ans, des suites d’un cancer du côlon. Tina a profondément pleuré son décès et a partagé ses sentiments dans une publication sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard. « Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt », écrivait-elle à l’époque. « Dans le chagrin, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé.

L’abus d’Ike et la fin de leur relation

L’histoire violente de Tina et Ike a été bien documentée. Selon un compte rendu écrit en Moi, Tina : l’histoire de ma vie, Tina a d’abord dit à Ike qu’elle ne voulait pas continuer une relation avec lui après avoir enregistré « Fool In Love » – ​​il a réagi en la frappant à la tête avec une civière de chaussure en bois. Elle a rappelé que c’était l’incident qui lui avait d’abord « inculqué la peur ». Pourtant, elle a affirmé qu’elle « se souciait vraiment » de lui, et la relation destructrice s’est poursuivie et s’est intensifiée jusqu’à ce qu’elle fasse une tentative de suicide en 1968 par une surdose de Valium.

Tina a affirmé que les abus et la promiscuité endémiques d’Ike l’avaient conduite à un sentiment de désespoir. « C’est ma relation avec Ike qui m’a rendue la plus malheureuse », a-t-elle partagé dans Moi, Tina. « Au début, j’étais vraiment amoureuse de lui. Regarde ce qu’il a fait pour moi. Mais il était totalement imprévisible. Dans ses mémoires de 2018 Mon histoire d’amour, elle a également révélé que l’intimité avec Ike était « une expression d’hostilité – une sorte de viol – surtout quand elle commençait ou se terminait par un passage à tabac ».

Elle a continué avec des descriptions graphiques détaillées des abus présumés. « Ce qui était laid et détestable entre nous avant s’est aggravé à chaque reniflement de cocaïne », a-t-elle écrit. « Il m’a jeté du café chaud au visage, me causant des brûlures au troisième degré. Il a utilisé mon nez comme sac de frappe tellement de fois que je pouvais sentir le sang couler dans ma gorge quand je chantais.

Le 1er juillet 1976, les choses ont dégénéré lorsque le couple s’est disputé au Dallas Statler Hilton. Sa fortune allait changer, car elle a quitté la situation avec moins d’un dollar en poche et une carte de crédit, où elle a séjourné dans un autre hôtel. « Dans le divorce, je n’ai rien eu », a déclaré la légende du rock dans son documentaire HBO 2021 Tina. « Pas d’argent, pas de maison. Alors j’ai dit: ‘Je vais juste prendre mon nom.’

Comme l’histoire peut en témoigner, elle a poursuivi une carrière inoubliable avec cela. Tina a demandé le divorce des semaines après le dernier incident et le divorce a été finalisé en 1978.

Le film Ike et Tina Turner

En 1993, Angela Bassette a immortalisé la relation torturée de Tina sur grand écran dans Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça. Angela a joué en face Laurence Fishburne comme Ike, et le film a touché une corde sensible. Il a ouvert ses portes le 6 juin 1993, à l’apogée de la renommée de Tina, et il a été acclamé par la critique.

Ce fut également un moment déterminant dans la carrière tout aussi remarquable d’Angela. « Comment pouvons-nous dire adieu à une femme qui a pris en charge sa douleur et son traumatisme et l’a utilisé comme un moyen d’aider à changer le monde? » a-t-elle déclaré dans un communiqué Date limite après la mort de Tina. « Par son courage à raconter son histoire, son engagement à garder le cap dans sa vie, peu importe le sacrifice, et sa détermination à se tailler une place dans le rock and roll pour elle-même et pour les autres qui lui ressemblent, Tina Turner a montré aux autres qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d’amour, de compassion et de liberté.

Tina Turner a-t-elle déjà pardonné à Ike pour les abus ?

Bien qu’Ike ait admis aimer toujours Tina, elle semblait plus intéressée à raconter son histoire qu’à lui pardonner. « Je voulais empêcher les gens de penser qu’Ike et Tina étaient si positifs, que nous formions une si bonne équipe », a-t-elle déclaré aux réalisateurs de documentaires. Dan Lindsay et TJ Martin en 2021, par Salon de la Vanité. « Alors j’ai pensé, si rien d’autre, au moins les gens savent. »

De plus, elle a abordé de front la question du pardon avec des commentaires directs à Le New York Times en 2019. « Je ne sais pas si je pourrais un jour pardonner tout ce qu’Ike m’a fait », a-t-elle déclaré. « Ike est mort. Nous n’avons donc pas à nous soucier de lui.

Cependant, ce n’est pas tout ce qu’elle a dit sur le sujet. Un an plus tôt, en 2018, elle avait exprimé un sentiment différent – ​​avec une mise en garde. « En tant que personne âgée, je lui ai pardonné, mais cela ne fonctionnerait pas avec lui », a-t-elle déclaré à une publication britannique. Les temps. « Il a demandé une autre tournée avec moi, et j’ai dit: » Non, absolument pas. Ike n’était pas quelqu’un que tu pouvais pardonner et lui permettre de revenir. Tout est parti, tout est oublié. Je ne sais pas de quoi parlent les rêves. Les rêves sont toujours là – pas la violence, la colère. Je me demande si je retiens encore quelque chose.

