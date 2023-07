La chronologie des incendies de forêt d’Upper Tantallon montre combien de temps il a fallu pour envoyer des alertes d’urgence

Le feu de forêt à Upper Tantallon a commencé par un beau et chaud dimanche après-midi.

La date était le 28 mai. De nombreux résidents étaient loin de chez eux, peut-être à la plage ou avec des êtres chers, et vérifiaient probablement leur téléphone moins que d’habitude.

Au moment où une alerte d’urgence a été émise à 17h13, demandant aux habitants de Westwood Hills d’évacuer, les maisons du lotissement brûlaient depuis plus d’une heure et demie.

Erica Fleck est chef de division de la gestion des urgences pour la Municipalité régionale d’Halifax. (Radio-Canada)

« Honnêtement, je dirais que c’est lent », a déclaré Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences de la municipalité, à propos de l’écart.

« Mais encore une fois, ne pas avoir toutes les données et les regarder, vous savez … nous devrons vérifier cela, évidemment. »

CBC News a construit une chronologie du déroulement des premières heures du feu de forêt, avec des informations de la municipalité régionale d’Halifax, du bureau provincial de gestion des urgences (EMO) et de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

L’incendie a entraîné des ordres d’évacuation pour environ 16 400 résidents – s’étendant d’Upper Tantallon à Sackville – et détruit 151 maisons.

La police répond à l’appel à l’aide

À 15 h 29, la GRC a été appelée pour aider les pompiers d’Halifax à combattre un incendie qui se propageait dans les bois près de Juneberry Lane à Westwood Hills.

Entre cette heure et 15 h 40, les agents ont commencé à faire du porte-à-porte pour dire aux résidents de partir.

À 16 h, la GRC a publié des messages sur ses pages Facebook et Twitter demandant aux résidents de Westwood d’évacuer immédiatement leurs maisons le long d’un certain itinéraire – mais ils ont utilisé le mauvais nom de rue. Le poste a également indiqué qu’une alerte d’urgence du Bureau de gestion des urgences serait émise « immédiatement ».

Cela ne s’est pas produit.

Porte-parole Cap. Chris Marshall a déclaré que les messages avaient été supprimés le 1er juin pour « éviter toute confusion » car la municipalité avait fréquemment publié des messages sur les évacuations « et les informations contenues dans les tweets n’étaient plus d’actualité ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la GRC n’aurait pas pu émettre sa propre alerte, puisqu’elle a ce pouvoir, Marshall a déclaré qu’elle ne le faisait que pour les incidents dirigés par la police, et non pour les « catastrophes naturelles » comme un incendie de forêt.

Fleck apprend le feu

Entre 16 h 30 et 16 h 45, Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences de la municipalité, a déclaré avoir entendu des sirènes pour la première fois alors qu’elle profitait du soleil sur sa terrasse.

Fleck a déclaré qu’elle avait couru chez elle pour vérifier son téléphone et avait commencé à appeler les chefs adjoints des pompiers et la directrice générale Cathie O’Toole pour savoir ce qui se passait, puis s’était dirigée vers le centre des opérations d’urgence.

« Et puis, vous savez, j’ai reçu le premier appel disant » OK, nous devons évacuer « . Alors nous avons commencé à faire une alerte à ce moment-là », a déclaré Fleck.

L’EMO envoie la première alerte

À 17 h 05, le bureau provincial de gestion des urgences a reçu le libellé du premier message Alert Ready de Fleck demandant aux résidents de Westwood Hills d’évacuer.

Il a été envoyé huit minutes plus tard, à 17 h 13, à la plupart des téléphones portables, téléviseurs et radios – une heure et 44 minutes après que la police a répondu à l’appel des pompiers.

Trois autres alertes ont suivi pour les zones voisines alors que l’incendie se propageait : à 18h09, 19h41 et 22h19.

On ne sait pas si le personnel des pompiers d’Halifax a commencé à tenter de contacter Fleck avant qu’elle ne décroche son téléphone vers 16h30.

Un camion d’incendie et d’urgence d’Halifax dans un centre de commandement des incendies de forêt à Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, le 3 juin. (Mark Crosby/CBC)

Le chef adjoint Dave Meldrum de Halifax Fire a déclaré dans un courriel que le ministère n’avait aucune information sur le calendrier à partager pendant qu’il procédait à un examen interne après l’incident.

« Ce processus est en cours et nécessitera un certain temps pour se terminer », a déclaré Meldrum.

Marion Gillespie fait partie des nombreux habitants qui ont découvert l’incendie dimanche après-midi par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux.

Gillespie et son mari se sont précipités pour rentrer chez eux à Highland Park, à environ quatre kilomètres de Westwood. Elle a dit qu’ils avaient supposé qu’ils seraient touchés et se sont arrangés pour sortir leurs animaux de compagnie avec des amis bien avant que l’ordre d’évacuation de leur lotissement ne soit envoyé à 18h09.

Les résidents de Highland Park, Marion et Peter Gillespie, disent qu’ils ne pouvaient pas voir la route à cause de la fumée et des flammes lorsqu’ils ont chassé le lotissement le 28 mai. (Brian McKay/CBC)

Lorsque cette alerte s’est déclenchée, les Gillespies venaient d’être refoulés sur Hammonds Plains Road par la police. Des flammes et de la fumée ont entouré leur voiture, et Gillespie a déclaré « nous étions juste terrifiés à l’idée de perdre la vie ».

Elle a dit que si le problème atteignait Fleck afin d’envoyer l’alerte, il devrait y avoir une deuxième personne qui a le pouvoir d’émettre – et si elle ne peut pas être jointe, alors une troisième personne, et ainsi de suite.

« Tout est arrivé trop tard. Bien trop tard. Et ce n’est pas la faute d’une seule personne », a déclaré Gillespie.

« EMO est un groupe, la municipalité, ils ont tous leur mot à dire dans tout cela et vous ne pouvez donc pas pointer du doigt une seule personne. C’est un effort de groupe et ils ont échoué. »

Rapport après action attendu d’ici août

L’écart entre l’éclatement de l’incendie de forêt et la transmission des informations sur l’évacuation rappelle la fusillade de masse de la province en avril 2020, lorsque les habitants ont dû parcourir les médias sociaux pour obtenir des détails sur l’endroit où se trouvait un homme armé dans une fausse voiture de police.

Le rapport final de la Commission des pertes massives recommandée que « la police et les services d’urgence devraient s’assurer que les avertissements publics atteignent autant de membres de la communauté au sein d’une population à risque que possible ».

Fleck a déclaré qu’elle et son personnel de gestion des urgences, ainsi que tous ceux de la nouvelle unité de sécurité communautaire de la ville, ont lu le rapport et sont « très conscients » que les alertes doivent être opportunes.

Ils viennent de commencer à recueillir des informations pour l’examen après action de la ville, a déclaré Fleck, et doivent encore s’asseoir avec les pompiers d’Halifax, la police ou d’autres agences pour expliquer exactement comment la journée s’est déroulée.

Son équipe est toujours en mode « récupération » pour aider les résidents touchés par l’incendie, a déclaré Fleck, et s’attend à ce que toute l’autopsie soit effectuée d’ici la mi-août.

Ce rapport sera éventuellement transmis au conseil municipal.