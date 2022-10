La chronologie de Wolverine de Hugh Jackman, y compris le retour de “Deadpool 3” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Hugh Jackman a créé le rôle de Wolverine dans l’action en direct X Men films avec le premier film en 2000.

En plus de 20 ans, il a joué neuf fois le rôle emblématique, refusant même la chance de jouer James Bond pour rester avec la franchise.

En 2022, il a annoncé qu’il reprendrait le rôle pour la 10e fois pour jouer aux côtés de son ami Ryan Reynolds dans le Dead Pool 3 films.

Hugh Jackman, 54 ans, avait eu une carrière bien remplie en jouant Logan/Wolverine sur grand écran. L’acteur australien avait 32 ans lorsqu’il a fait ses débuts en tant que personnage emblématique de la bande dessinée Marvel dans le premier X Men film sorti en 2000. Il s’est consacré au rôle de huit autres films et a même refusé de remplacer Pierce Brosnan comme James Bond. Ce rôle est allé à Daniel Craig. “J’étais sur le point de tirer X-Men 2 et Wolverine était devenu cette chose dans ma vie et je ne voulais pas faire deux personnages aussi emblématiques à la fois », a déclaré Hugh en 2011.

Après 17 ans, Hugh a dit au revoir à Wolverine en 2017 Logan – ou alors nous avons pensé! Il a été récemment annoncé que Hugh jouera à nouveau Wolverine dans Dead Pool 3 aux côtés de Ryan Reynolds, et les fans sont tellement excités. Faisons un voyage dans le passé et revivons toutes les fois où Hugh a joué à Wolverine sur grand écran, avant d’entrer dans tous les détails de son retour très attendu !

Combien de temps Hugh Jackman a-t-il joué à Wolverine ?

Hugh a joué Logan / Wolverine dans neuf films en 17 ans, sans compter son prochain retour dans Dead Pool 3. Il a eu des rôles principaux dans sept de ces films et a fait des apparitions dans les deux autres. Voici tous les films qui ont présenté Hugh dans le rôle de Wolverine !

X Men

Les débuts de Hugh en tant que Wolverine étaient dans X Men en 2000. Le film a présenté Wolverine rejoignant les X-Men pour protéger Rogue de la Confrérie des Mutants, dirigée par Magneto. X Men étoilé Patrick Stuart en tant que professeur X, Ian McKellen comme Magnéto, Halle Berry comme Tempête, James Marsden comme Cyclope, Famke Janssen comme Jean Grey, Rebecca Romijn comme Mystique, Anna Paquin en tant que voleur, et Shawn Ashmore en tant qu’Iceman. Le film a rapporté plus de 296,3 millions de dollars au box-office mondial.

X2

Hugh est revenu pour le X Men suite, X2 : X-Men United, sorti en 2003. Dans le film, les X-Men et Magneto font équipe contre le colonel William Stryker, qui veut tuer tous les mutants et a une histoire avec Wolverine. Le film introduit Brian Cox comme Stryker et Alan Cumming en tant que Nightcrawler. X2 a rapporté 407 millions de dollars dans le monde.

X-Men: L’Affrontement final

Hugh a joué Wolverine pour la troisième fois en 2006 X-Men: L’Affrontement finalle dernier versement dans l’original X Men trilogie. Le film explore la résurrection de Jean Grey dans le Phénix, alors que le gouvernement crée un “remède” pour les mutants. Les nouveaux arrivants comprennent Kelsey Grammaire comme bête et Elliot Page comme Kitty Pryde. X-Men: L’Affrontement final a rapporté 459 millions de dollars dans le monde mais a reçu des critiques négatives.

X-Men Origins: Wolverine

Hugh a finalement eu son propre film en tant que personnage mutant en 2009 X-Men Origins: Wolverinequi a lancé le Carcajou trilogie. Le film explore l’enfance de Logan et ses relations avec William Stryker et son demi-frère Victor Creed. Troye Sivan joue le jeune Logan, Danny Hurston joue Stryker, Liev Schreiber joue Victor et Ryan Reynolds fait ses débuts en tant que Wade Wilson / Deadpool. X-Men Origins: Wolverine a rapporté 373 millions de dollars dans le monde.

X-Men: Première classe

Hugh a fait une apparition dans X-Men: Première classe, sorti en 2011, et se déroule avant que Charles Xavier ne forme officiellement les X-Men. Wolverine décline une invitation à rejoindre l’équipe alors qu’il est assis dans un bar en train de boire de la bière. C’est sa seule apparition dans le film. X-Men: Première classe a rapporté 353,6 millions de dollars dans le monde.

Le glouton

Hugh est revenu pour Le glouton en 2013, qui se déroule après les événements de X-Men: L’Affrontement final. Wolverine se rend au Japon et combat le Silver Samurai. A la fin du film, Wolverine est approché par le professeur X et Magneto qui lui demandent son aide contre les Sentinelles. Le glouton étoilé Hiroyuki Sanada comme Shingen, Tao Okamoto comme Mariko, et Rila Fukushima comme Yukio. Le film a rapporté 414 millions de dollars au box-office mondial.

X-Men: Days of Future Past

En 2014 X-Men: Days of Future Past, Wolverine voyage dans le temps d’un futur dystopique à 1973, où il tente d’empêcher Mystique de tuer Bolivar Task qui a provoqué le lancement des Sentinelles. Le film a joué James mcavoy en tant que professeur X, Michael Fassbender comme Magnéto, Jennifer Lawrence comme Mystique, Nicolas Hoult comme Bête, et Evan Peters comme Quicksilver. Autre original X Men les membres de la distribution, dont Patrick Stewart, Ian McKellen et Halle Berry, reviennent également. X-Men: Days of Future Past a rapporté plus de 746 millions de dollars dans le monde.

X-Men : Apocalypse

Hugh a fait une apparition non crédité en 2016 X-Men : Apocalypse. Wolverine est vu en train de s’échapper de l’enceinte où il faisait des expériences, et il est révélé qu’un jeune Jean Grey l’a en fait aidé à s’échapper. Le film présente l’ancien mutant Apocalypse qui combat les X-Men alors qu’il tente de détruire la civilisation moderne. Il a rapporté 543,9 millions de dollars dans le monde.

Logan

La supposée chanson du cygne de Hugh alors que Wolverine était dedans Logan qui est sorti en 2017. Il a suivi un Wolverine âgé dans sa dernière aventure. ALERTE SPOIL: Wolverine meurt à la fin du film, signalant la fin officielle de la course de Hugh en tant que super-héros sur grand écran. Logan a également joué Patrick Stewart dans le rôle du professeur X, Dafné Keen comme Laura/X-23, Boyd Holbrook comme Pierce, et Étienne Marchand comme Caliban. Le film a rapporté 619,2 millions de dollars dans le monde et a été acclamé par la critique, devenant le film le mieux évalué de la X Men la franchise.

Le retour de Hugh Jackman dans “Deadpool 3”

Les fans ont été choqués lorsque la nouvelle a éclaté le 27 septembre que Hugh Jackman revenait en tant que Wolverine pour Dead Pool 3. L’annonce est venue de Ryan Reynolds, qui a joué Deadpool dans X-Men Origins: Wolverineavant d’avoir ses deux films sortis en 2016 et 2018.

“Salut tout le monde, nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté la D23, mais nous avons travaillé très dur sur la prochaine Dead Pool film depuis un bon moment maintenant », a déclaré Ryan au début de la vidéo sur les réseaux sociaux où il a annoncé le retour de Hugh. «J’ai dû vraiment chercher mon âme sur celui-ci. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment se sentir spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur, une motivation, un sens. Ensuite, Ryan a révélé que le Dead Pool L’équipe a décidé de ramener Wolverine. “Hé, Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?” demanda-t-il alors que Hugh passait nonchalamment derrière lui. “Oui, bien sûr, Ryan,” répondit Hugh.

Dans un deuxième vidéoHugh et Ryan se sont assis ensemble sur le canapé et ont confirmé que la mort de Wolverine en Logan n’est pas annulé par Dead Pool 3. “Logan a lieu en 2029. Chose totalement séparée. Logan est décédé en Logane. Ne pas toucher à ça », a expliqué Ryan. Il est possible que Hugh joue une itération différente de Logan / Wolverine grâce au multivers de l’univers cinématographique Marvel.

Dead Pool 3 était initialement prévu pour une sortie en salles le 6 septembre 2024. Marvel a depuis repoussé la date de sortie au 8 novembre 2024. Le film a été retardé avec d’autres films Marvel, notamment Lame, Les quatre Fantastiqueset Avengers : Guerres secrètes.

Wolverine de Hugh Jackman dans le MCU

La X Men franchise cinématographique, dont les deux premiers Dead Pool films, appartenaient à la 20th Century Fox, qui a été achetée par Disney en 2019. Cela signifie que tous les personnages de la X Men La franchise – y compris Hugh’s Wolverine – peut désormais être légalement impliquée dans l’univers cinématographique Marvel. Dead Pool 3 sera le premier Dead Pool film se déroulant dans le MCU, il marque donc les débuts de Logan / Wolverine dans le MCU. Mais Deadpool et Wolverine ne seront pas les premiers X Men personnages à croiser dans le MCU !

Tout d’abord, Evan Peters est apparu dans WandaVision prétendument comme le frère de Wanda, Quicksilver, bien qu’il ait été révélé plus tard qu’il n’était en fait qu’un résident de Westview nommé Ralph Bohner. Patrick Stewart est revenu comme une version différente du professeur X dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Dans la minisérie Mme MarvelKamala Khan se révèle être un mutant au son de la chanson thème de X-Men : la série animée (qui est relancé par Marvel). Et dans la minisérie She-Hulk : avocate, il y a deux références à Wolverine. La première est lorsque Jennifer Walters est sur l’ordinateur où il y a un lien qui dit “L’homme se bat avec des griffes de métal dans une bagarre de bar.” Quelques épisodes plus tard, la copine de Jennifer, Nikki Ramos, montre des pinceaux de maquillage entre ses doigts, une référence claire aux griffes de Wolverine.