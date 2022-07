La chronologie de Sacha Baron Cohen et Isla Fisher ensemble – Hollywood Life

Voir la galerie





île de pêcheur et Sacha Baron Cohen avoir une histoire d’amour pour les âges! Le couple de superstars – qui sont tous deux connus pour leur jeu comique inégalé – a défié les chances d’Hollywood en gardant leur mariage plus fort que jamais après 20 ans ! Avant même de se rencontrer, Isla était en passe de devenir un nom familier avec ses rôles hilarants dans Crashs de mariage et Confessions d’une accro du shopping, tandis que Sacha a bouleversé Tinseltown avec sa myriade de personnages loufoques comme Ali G, Borat et Bruno. Après leur union, cependant, ils ont connu encore plus de succès en collaborant sur des films, en fondant une famille et en se transplantant dans la patrie d’Isla, l’Australie.

“C’est une balade amusante”, a déclaré Isla sur Le projet sur la vie avec son célèbre mari. “Je me sens tellement chanceuse d’avoir Sacha dans ma vie. Maintenant, nous avons cette belle famille et nous avons survécu au confinement ensemble, ce qui, vous le savez, n’est facile pour aucun couple. Pour Sacha, il a dit qu’il n’aurait pas pu filmer la suite à succès de Borât sans le soutien de son partenaire. “Il est impossible de faire un film comme celui-ci sans avoir un conjoint incroyablement soutenant”, a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation aux Golden Globes 2021. « Vous avez besoin d’une femme très, très compréhensive. Et j’ai beaucoup de chance de l’avoir. »

La rencontre mignonne !

Lors d’une fête à Sydney en 2001, Sacha et Isla se sont croisés et se sont bien entendus après s’être moqués des autres participants ensemble. “Elle était hilarante”, a déclaré Sasha au New York Times en 2020. «Nous étions à une fête très prétentieuse, et elle et moi nous sommes liés pour retirer le mick des autres personnes de la fête. J’ai su instantanément. Je ne sais pas si elle l’a fait. Il lui a fallu environ 20 ans pour le savoir », a-t-il plaisanté.

Des mois plus tard, Isla a applaudi de manière hilarante à la théorie de son mari. “Je ne sais pas pourquoi [he said that], il plaisantait ! elle a dit Le projet. “Je l’ai tout de suite adoré. Je veux dire, je savais que c’était définitivement le coup de foudre.

À un moment donné de leur romance, Isla a même crédité Sacha de l’avoir aidée à concentrer sa carrière. “Je perdais confiance en mes capacités quand il m’a recommandé de faire de la comédie”, a-t-elle déclaré. Londres indé. “Il trouvait que j’étais vraiment drôle, alors quand quelqu’un d’aussi drôle que lui le recommande, j’ai écouté et auditionné pour ‘Wedding Crashers’, ce qui a fini par être ma grande pause.”

Se poser la question et se convertir au judaïsme.

Après environ trois ans de fréquentation, Sacha s’est mis à genoux pour demander à Isla de l’épouser. Ils continueraient à être fiancés pendant trois ans avant de marcher dans l’allée. Pendant ce temps, Isla a étudié la foi juive en préparation de sa conversion à la religion. Dans une interview avec le Norme du soir, a-t-elle expliqué, “Je vais certainement faire un mariage juif juste pour être avec Sacha. Je ferais n’importe quoi – m’engager dans n’importe quelle religion – pour être unie par le mariage avec lui.

Avant le mariage, dans une interview avec Séduire, Isla a révélé qu’elle avait pris le nom hébreu “Ayala”, qui signifie biche. Elle a également déclaré que le travail de conversion était difficile mais gratifiant. “Je n’ai jamais vu cela comme une situation perdante ou gagnante, juste une situation d’embrassement. Si quelqu’un voulait être enterré à côté de sa bien-aimée et qu’elle était juive, alors il faudrait être juif aussi. C’est vraiment bizarre. Grattez l’enterrement.

Un enfant arrive avant le grand jour (secret) !

En 2007, avant de se marier, Isla et Sacha ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille prénommée olive. Ce n’est que trois ans plus tard que le couple décide d’officialiser secrètement leur idylle ! Avec apparemment seulement six invités présents, Isla et Sacha ont dit “oui” lors d’une cérémonie intime à Paris, que Sacha a gardée secrète en prétendant que son père était un chef célèbre célébrant un anniversaire marquant.

“Nous avons eu un mariage secret à Paris”, a déclaré Sacha au New York Times. “Et la ruse était que c’était le 70e anniversaire de mon père et qu’il était un chef célèbre en Angleterre. C’est ainsi que nous avons évité d’avoir des photographes au mariage. Je l’ai formé pour être dans le personnage. Il a dit que son plat préféré qu’il avait créé était L’œuf brouillé.

Le bonheur du mariage et une autre petite fille !

Un an après le mariage, le couple a accueilli une deuxième fille, qu’ils ont nommée Elula. Deux ans après son mariage, Isla avait l’air d’être encore en lune de miel ! “Choisir d’être ensemble tous les jours est incroyablement romantique. J’aime le mariage. Je pense que c’est une institution merveilleuse et c’est la décision la plus importante que vous puissiez prendre », a-t-elle déclaré à l’Australie Télégraphe du dimanche. “La vie est remplie de hauts et de bas, et vous avez un meilleur ami pour le partager avec vous. C’est incroyable. C’est comme gagner à la loterie, avoir un bon partenaire.

Un fils arrive à temps pour une collaboration cinématographique !

En 2015, Isla et Sacha ont accueilli leur fils Montgomery alors qu’ils travaillaient ensemble sur leur premier film ! Un an après l’arrivée de leur petit garçon, Le frère Grimsby créée, avec le couple dans les rôles principaux. Isla a expliqué comment s’est déroulé le tournage, d’autant plus que Sacha peut être un peu un acteur méthodique. “Bien sûr [he brings his characters home]. C’est difficile de laisser tomber l’accent quand on le fait toute la journée sur le plateau”, a-t-elle déclaré lors du talk-show Lorraine. « C’est la première fois que nous travaillons ensemble. C’est un tel perfectionniste. Il fera tout et n’importe quoi pour obtenir la meilleure blague possible dans le film, donc c’était vraiment inspirant. Il est tellement drôle sur le plateau et c’était très amusant.

Garder leur vie privée privée… sauf quand c’est Shabbat.

Isla et Sacha sont notoirement discrets sur leurs enfants, essayant de les tenir à l’écart des projecteurs autant que possible. « Ils ont aussi des droits. C’est une décision très consciente et je me sentirais vraiment dégoûtante si j’utilisais ma famille pour vendre quelque chose », a-t-elle déclaré sur Aujourd’hui. « Cela ne me conviendrait pas. Cela ne correspond pas à mes valeurs. Mais j’ai une politique de porte ouverte et les gens viennent tout le temps. Je fais de grands dîners de Shabbat. Tout le monde a accès à mon temps familial une fois par semaine.

Aider des amis comme Courteny Cox à trouver l’amour aussi !

Alors que Sacha et Isla profitent de leur romance durable, le couple a essayé de la payer au suivant. Quand un ami de longue date Courtney Cox rencontré un membre de la Snow Patrol Johnny McDaid en 2013, Sacha et Isla se sont assurés de jouer cupidon. Après qu’Isla ait dit à Sacha que Courteney était intéressée, Sacha a couru vers Johnny pour répandre la nouvelle. “Sasha s’approche de Gary [Lightbody] et Johnny… et dit : ‘Hé ! Courteney veut baiser l’un de vous de Snow Patrol. Et ce n’est pas toi, Gary », a déclaré Courteney sur Le spectacle d’Howard Stern. Une semaine plus tard, Courteney et Johnny ont eu leur premier rendez-vous.