La chroniqueuse de TELEGRAPH, Julie Burchill, a déclaré qu’elle avait été LICENCIÉE après son tweet « raciste » sur Meghan Markle et le nouveau bébé du prince Harry, Lilibet.

L’écrivain a fait une série de commentaires « offensants » après la nomination de la fille des Sussex – qui est née vendredi à Los Angeles.

Julie Burchill dit qu'elle a été licenciée de son travail au Telegraph à la suite des tweets racistes

Burchill a déclaré que Meghan et Harry auraient dû appeler leur fille « Georgina Floydina »

Burchill a déclaré ce soir qu’elle avait été licenciée par The Telegraph, ajoutant qu’elle avait passé « cinq belles années » mais qu’elle se sentait mécontente après avoir rejeté nombre de ses « idées de chroniques avant-gardistes ».

Cela survient après qu’un avocat a été suspendu pour un tweet raciste sur le bébé Lilibet Diana lors d’une conversation avec le chroniqueur.

Joanna Toch, 59 ans, a été critiquée pour ses commentaires après la naissance royale, qui a été annoncée par Meghan et Harry dimanche soir.

L’épreuve a éclaté lorsque la journaliste Julie Burchill a tweeté que le nom de Lilibet était « une occasion manquée » pour les nouveaux parents.

Elle a dit qu’ils auraient pu l’appeler « Georgina Floydina » – en référence à George Floyd, qui a été assassiné par le policier Derek Chauvin à Minneapolis, déclenchant des protestations dans le monde entier.

En référence à Doria Ragland, la mère de Meghan, l’avocat Toch a répondu : « Non Doria ?

« Est-ce que les noms noirs n’ont pas d’importance ? »

Burchill a répondu qu’elle « espérait Doria Oprah, les pourris racistes ».

Toch a répondu en disant : « Doprah ?

Des centaines de personnes ont critiqué les femmes en ligne – avant que Toch ne s’excuse et ne supprime son profil.

‘MÉPRISABLE’

La conversation entre les femmes a été qualifiée de «racisme dégoûtant» et de «ignoble».

L’écrivaine du Telegraph basée à Brighton, cependant, ne s’est pas excusée pour ses tweets.

Elle a déclaré aujourd’hui: « J’ai été limogée par le Telegraph – cela a été cinq belles années, et je leur serai toujours reconnaissante d’avoir mis fin à mes années de désert.

« Cependant, je mentirais si je disais que je n’ai pas souvent gémi à mon mari récemment à propos d’eux rejetant toujours mes idées de chroniques avant-gardistes et m’en donnant des plus piétonnes – ce que j’ai fait de toute façon à merveille. »

« En avant et en haut! »

Le Telegraph n’a pas confirmé que Burchill avait été licenciée à la demande de Sun Online – car elle travaille en tant que contributeur plutôt que membre du personnel.

Le journal a clairement indiqué qu’il n’était pas responsable de ce qui est publié sur Twitter.

En réponse, l’avocate Joanna Toch a déclaré aujourd’hui : « Je suis vraiment désolée pour le commentaire et ce que j’ai vu comme une blague.

« J’ai lutté durant ma vie professionnelle contre le racisme qui est odieux.

« Je ne suis pas juge et j’ai des enfants de couleur et je m’excuse sans réserve. »

Son cabinet d’avocats Family Law Cafe a révélé plus tard qu’ils l’avaient suspendue « avec effet immédiat en attendant un examen interne de ses récents commentaires ».

L’épreuve a éclaté lorsque la journaliste Julie Burchill a tweeté que le nom de Lilibet était « une occasion manquée »

L’avocat a tweeté: « Les noms noirs n’ont-ils pas d’importance? »

Vendredi, Meghan a accueilli sa fille dans le monde Crédit : Getty

Une déclaration des administrateurs a déclaré: « FLC considère ses commentaires comme offensants, inacceptables et hautement contradictoires avec la manière inclusive dont FLC a toujours et continuera de travailler avec les membres de toutes les communautés pour gérer les défis des conflits matrimoniaux et familiaux. «

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor est née vendredi à Los Angeles – et a été nommée en hommage à Sa Majesté et à la princesse Diana.

Après leur retour de l’hôpital, les Sussex ont présenté la grand-mère de Harry à son homonyme via un appel vidéo, a-t-on dit.

Meghan et Harry ont annoncé au monde dimanche soir que leur fille était arrivée deux jours plus tôt, écrivant sur leur site Web Archewell.

Une source a déclaré à People : « Ils étaient très excités et avaient hâte de partager l’arrivée de leur fille. »

Mais les critiques ont critiqué le choix du nom de Meghan et Harry comme « grossier » et « dégradant » envers la reine.

Angela Levin a critiqué le mouvement sentimental – suggérant qu’il exploite « un surnom très privé ».

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée – je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté Sa Reine.

« C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.

« Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. »