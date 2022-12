La chronique de Jeremy Clarkson sur Meghan suscite une vague de critiques

Clarkson, qui anime l’émission automobile “The Grand Tour” sur Amazon, a écrit dans le tabloïd The Sun qu’il détestait l’ancienne Meghan Markle “au niveau cellulaire” et rêvait qu’elle défile nue dans les villes britanniques “pendant que la foule scande ‘Shame !’ et jetez-lui des morceaux d’excréments.

“Je suis horrifié d’avoir fait tant de mal et je serai plus prudent à l’avenir”, a-t-il écrit sur Twitter.

La chronique de Clarkson a suivi la sortie d’un documentaire Netflix en six parties sur la séparation acrimonieuse de Harry et Meghan de la famille royale britannique. Le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie en 2020, invoquant un manque de soutien du palais et un traitement raciste de la presse envers Meghan, qui est biraciale.