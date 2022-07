La chose réelle? Les TikTokers recréent un Coca-Cola “sain” avec seulement 2 ingrédients

Coca-Cola a toujours entretenu un air de mystère sur sa recette soi-disant secrète, qui serait soigneusement cachée dans un coffre-fort à Atlanta… Puis est arrivée la communauté TikTok, dont les membres ont apparemment trouvé un moyen de recréer la boisson avec juste deux ingrédients de base. Mieux encore, les TikTokers disent avoir découvert la clé pour faire une recette de Coca “santé” !

Visuellement, il est indéniable que les boissons TikTok ont ​​une apparence similaire au célèbre cola de marque, avec une teinte brunâtre et de petites bulles pétillantes qui collent aux parois du verre. Vous pourriez peut-être vous tromper, si vous voyez la boisson hors de son contexte…

Vidéo après vidéo, les TikTokers se délectent du fait qu’ils ont soi-disant découvert le secret de la fabrication d’une alternative au Coca-Cola qui ne les fera pas accumuler les kilos en trop. Ils remplissent d’abord un verre de glaçons, puis ils s’emparent de l’élément clé de cette recette dite miracle, le vinaigre balsamique, qu’ils versent généreusement.

Pour compléter la concoction, les utilisateurs recherchent de l’eau pétillante – certains préférant la saveur de citron, d’autres la canneberge et d’autres la gardant nature. Quand vient le temps de goûter à ce que ces TikTokers appellent leur « hack » de cola, c’est la même histoire : ils sont surpris de siroter une boisson au goût sucré avec une saveur étrangement similaire à celle de leur cola préféré. Pour certains TikTokers, cette version dite healthy pourrait même être comparable à Diet Coke.

Pourtant, cette recette – qui peut atteindre plus de huit millions de vues avec une seule vidéo – est loin d’être saine sur le plan nutritionnel. De nombreux mixologues en ligne utilisent une crème ou un glaçage balsamique pour obtenir cette texture sirupeuse. Contrairement au véritable vinaigre balsamique de Modène — protégé par une appellation officielle et obtenu après cuisson du moût de raisin et en observant une période de fermentation d’au moins 12 mois en fûts de bois — cette version industrielle incorpore exactement le même colorant que celui que l’on trouve dans une canette de Coca -Cola. Il s’agit du fameux E150d, un additif au goût de caramel que l’on retrouve également dans de nombreuses alternatives au « vrai ». Cette option de bricolage n’est donc en aucun cas l’alternative au cola la plus «saine» qui soit. En effet, il vous suffit de vérifier le nombre de calories contenues dans les produits au vinaigre balsamique répertoriés par la plateforme Open Food Facts. Pour 100 ml, la quantité varie entre 100 et 200 kcal selon les marques. La teneur en glucides est comprise entre 30 et 45g.

Pire, certaines sauces et glaçages balsamiques mal préparés utilisent également du sirop de glucose, qui a été critiqué par les nutritionnistes pour sa forte teneur en calories. Et cela pourrait bien être ce qui se cache derrière le goût distinctement sucré de Coca-Cola identifié par les TikTokers.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.