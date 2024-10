« La chose la plus pathétique qui soit sortie de sa bouche ! »

L’affirmation de Meghan Markle comme étant l’une des «personnes les plus intimidées au monde» a suscité la fureur sur GB News, les commentateurs politiques Chloe Dobbs et Liz Kershaw mettant la botte sur la duchesse.

Plus tôt ce mois-ci, la duchesse s’est rendue au Girls Inc. du Grand Santa Barbara, où elle a parlé à des adolescents de ses expériences d’intimidation.

Lors d’une interview avec Vanity Fair, Larissa May, co-fondatrice d’un groupe de défense travaillant avec Girl Inc., a déclaré que Meghan avait déclaré être « l’une des personnes les plus intimidées au monde ».

« Dites cela aux enfants qui sont battus encore et encore et qui sont harcelés par leurs parents dans des foyers violents.

« Nous sommes assez agressifs envers elle. Nous sommes un peu obsédés par les médias, qu’ils soient britanniques ou américains», a-t-il déclaré.

« J’imagine que ce n’est pas agréable d’être victime de cela. Mais je pense qu’il y a vraiment quelque chose d’anormal dans le fait d’aller parler à des jeunes filles, d’aller parler à des jeunes et de leur dire « ayez pitié de moi ».

« Vous vivez une vie de luxe inimaginable pour 99,99 pour cent des habitants de la planète, vous devriez dire à ces jeunes ce qu’ils peuvent réaliser, et non ce qu’ils peuvent craindre. »

La visite de Meghan à Girls Inc. a eu lieu des mois après qu’elle et Harry ont lancé The Parents Network, qui soutient les parents dont les enfants ont souffert ou sont décédés à cause de préjudices en ligne.

La fondation a également travaillé avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres pour mettre fin à la violence contre les enfants, un problème abordé par Harry et Meghan lors d’un récent voyage en Colombie.

Le couple a parlé de sa campagne sur CBS Mornings le mois dernier, où ils ont évoqué leur désir de sensibiliser aux dangers du harcèlement en ligne.