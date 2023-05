La chose la plus importante que Warren Buffett a dite samedi, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’économie

OMAHA, Neb. – Warren Buffett, dont le conglomérat est considéré comme un baromètre de la santé économique américaine en raison de la gamme d’entreprises qu’il possède, a dit quelque chose qui n’augure rien de bon pour ceux qui pensent que nous éviterons une récession.

L’« Oracle d’Omaha » estime que la « période extraordinaire » de dépenses excessives sur le dos de la relance pandémique est terminée, et maintenant nombre de ses entreprises sont confrontées à une accumulation de stocks dont elles devront se débarrasser en ayant ventes, il a dit environ 40 000 actionnaires qui se sont réunis à Omaha à Berkshire Hathaway l’assemblée annuelle de samedi.

« C’est un climat différent d’il y a six mois. Et un certain nombre de nos managers ont été surpris », a déclaré Buffett samedi. « Certains d’entre eux avaient trop de stocks en commande, puis tout d’un coup, ils ont été livrés, et les gens n’étaient pas dans le même état d’esprit qu’auparavant. Maintenant, nous allons commencer à avoir des ventes alors que nous n’avions pas besoin d’en avoir. avant. »

Berkshire possède un groupe diversifié de filiales, de Borsheims Fine Jewelry et sportswear Brooks Running, à Duracell, See’s Candies, DQ, la société de vêtements Fruit of the Loom, ainsi que Nebraska Furniture Mart. Les investisseurs se tournent toujours vers Buffett pour obtenir des informations économiques, car sa myriade d’entreprises est étroitement liée à des dépenses plus larges et à une demande globale. Ensuite, il y a sa propriété de BNSF Railway, qui lui donne une vue d’ensemble des marchandises expédiées à travers le pays, et ses importantes opérations énergétiques, qui peuvent également donner des indices sur le niveau d’activité économique.

Le temps « extrême » est révolu

Buffett a déclaré que ses entreprises avaient connu une période « extrême » où les consommateurs ont fait des folies, ce qui a conduit de nombreux responsables de ses filiales à surestimer la demande pour certains produits.

« C’était juste une question de faire livrer les marchandises. Les gens achetaient et ils n’attendaient pas les ventes. Si vous ne pouviez pas leur vendre une chose, ils en mettraient une autre dans leur carnet de commandes », a déclaré Buffett.

L’icône de l’investissement de 92 ans a déclaré qu’il s’attend à voir une baisse des bénéfices pour plusieurs de ses entreprises à la lumière d’un ralentissement économique.

« Dans l’économie générale, les commentaires que nous obtenons sont que, je dirais, peut-être que la majorité de nos entreprises déclareront en fait des bénéfices inférieurs cette année à ceux de l’année dernière », a-t-il déclaré.

Pourtant, Buffett pense que Berkshire est bien positionné en termes de revenus de placement, car des taux d’intérêt plus élevés rapportent au conglomérat un rendement substantiel. Berkshire possédait environ 130 milliards de dollars en espèces et en bons du Trésor.

Jusqu’à présent, Berkshire s’est bien comporté malgré un environnement macroéconomique difficile, avec un bénéfice d’exploitation en hausse de 12,6 % au premier trimestre. Cette solide performance a été tirée par un rebond de l’activité d’assurance du conglomérat. Le bénéfice global a également fortement augmenté grâce en partie aux gains de son portefeuille d’actions, mené par Apple.

« Rien n’est sûr demain, rien n’est sûr l’année prochaine, et rien n’est jamais sûr, que ce soit sur les marchés ou dans les prévisions commerciales, ou dans quoi que ce soit d’autre », a déclaré Buffett.