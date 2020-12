C’est le moment incroyable où un groupe d’artistes commence à chanter One More Day from Les Mis dans une rue résidentielle de Londres dimanche soir.

Le groupe d’interprètes, qui portaient des costumes, a commencé à sortir One More Day de la comédie musicale à succès avant de passer sans effort à des chants de Noël traditionnels lors de la représentation à Hampstead.

Plusieurs dizaines de personnes se tenaient autour, soucieuses de maintenir une distanciation sociale, pendant le spectacle impromptu.

Plusieurs musiciens ont joué un jour de plus de Les Mis en se tenant debout dans une rue de Hampstead, au nord ouest de Londres

Les gens ont maintenu leur distanciation sociale tout en regardant la performance de 20 minutes

Le témoin Gideon Wagner a déclaré qu’il pensait que les interprètes étaient des professionnels car ils étaient capables de projeter leurs voix sans utiliser de microphones et d’amplificateurs.

Gideon Wagner, qui a assisté à la performance de dimanche, a déclaré à MailOnline: « C’était absolument génial. Ils étaient excellents. C’étaient évidemment des professionnels. Le Mis a été quelque chose qui a rouvert pendant cette période de verrouillage mais a malheureusement été contraint de fermer à nouveau.

«Je pense que c’étaient des gens de l’entreprise. Ils travaillaient à partir d’une bande de support et pouvaient projeter sans utiliser de microphones.

«Les gens étaient invités dans la région, mais les gens étaient socialement distancés.

«C’était une pluie qui coulait. Cela a duré environ 20 minutes. Les gens venaient le regarder avec étonnement.

M. Wagner a déclaré qu’il était clair que les chanteurs étaient des professionnels car ils étaient capables de projeter leurs voix sans utiliser de microphones et d’amplificateurs.

«J’ai mon propre groupe The Lawyer and The Draper et il était clair que le numéro avait été bien répété. Vous devez être formé pour projeter votre voix telle qu’elle est.

«C’est une période très difficile pour les arts avec le verrouillage en cours. Il a été dans le studio d’enregistrement mais personne ne sait quand il pourra reprendre la musique live.

«C’est pourquoi l’apparence des Mis était si merveilleuse. Il a été organisé à très court préavis et fait dans le meilleur goût possible. ‘