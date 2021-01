Le président Donald Trump a prononcé son discours d’adieu à la nation dans une vidéo YouTube. | Mandel Ngan / AFP via Getty Images

La présidence de Trump a été un désastre. Vous ne le sauriez pas de son dernier discours avant de quitter ses fonctions.

La chose la plus étrange à propos du discours d’adieu de Donald Trump est à quel point cela semble normal.

Quatre ans après le début de sa présidence avec une déclaration de guerre contre la réalité elle-même, Le dernier discours de Trump en tant que président représentait une dernière tentative de réécrire l’histoire.

« Être votre président a été un honneur au-delà de toute description », a déclaré Trump dans un discours de 20 minutes enregistré sur YouTube mardi. «Merci pour ce privilège extraordinaire. Et c’est ce que c’est – un grand privilège et un grand honneur.

En écoutant le discours enregistré, vous pourriez manquer comment ne pas normal, cette présidence a été, jusqu’au dernier jour au pouvoir de Trump. Une «zone verte» militarisée au centre-ville de Washington, DC, est toujours en cours de création pour se protéger contre la possibilité de nouvelles violences de la part des partisans de Trump le jour de l’inauguration. Seuls environ 1 000 invités peuvent assister à l’événement en raison d’une pandémie incontrôlable qui a tué 400 000 Américains et laissé des millions de personnes dans l’incertitude économique.

Sa reconnaissance de ces faits est à peine enregistrée.

À propos de l’assaut contre le Capitole, Trump a déclaré: «Tous les Américains ont été horrifiés par l’assaut contre notre Capitole. La violence politique est une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu’Américains. Cela ne peut jamais être toléré.

Vous ne sauriez pas que Trump lui-même a encouragé la violence à plusieurs égards, notamment en prononçant un discours juste avant que la foule ne se dirige vers le Capitole – dans lequel il a également prononcé les mots «se battre» ou «se battre» plus de 20 fois – aussi comme en publiant des tweets attaquant le vice-président Mike Pence et défendant les émeutiers pendant qu’ils pillaient le bâtiment.

Sur la pandémie, Trump a passé moins de temps sur les Américains qui ont perdu la vie que de féliciter son administration pour son soutien à la libération de fonds pour encourager le travail des scientifiques qui ont créé des vaccins: «Une autre administration aurait pris trois, quatre, cinq, peut-être même jusqu’à 10 ans pour développer un vaccin. Nous l’avons fait en neuf mois.

Trump a encadré son record sur Covid-19 autour du succès du marché boursier. «Le monde entier a souffert, mais l’Amérique a surpassé les autres pays sur le plan économique en raison de notre incroyable économie et de l’économie que nous avons construite. Sans les fondations et les semelles, cela n’aurait pas fonctionné de cette façon. Nous n’aurions pas certains des meilleurs chiffres que nous ayons jamais eu.

Pour ceux qui sont morts de Covid-19, Trump a offert une seule phrase: «Nous pleurons chaque vie perdue et nous nous engageons en leur mémoire à éradiquer cette horrible pandémie une fois pour toutes.»

La majorité du discours consistait en Trump se vantant de ses réalisations. Parfois, il l’a fait de manière typiquement trompeuse – par exemple, se vantant de la façon dont il a présidé à la baisse des taux de chômage, mais en négligeant de mentionner que lorsque le ralentissement causé par la pandémie est pris en compte, le chômage a en fait augmenté. de 40% sous sa surveillance. Il a mentionné des choses pour lesquelles il peut légitimement s’attribuer le mérite, comme une loi sur la réforme de la justice pénale.

À la fin, Trump affirme qu’il quitte ses fonctions «avec un cœur loyal et joyeux» et un «esprit optimiste». Des reportages récents suggèrent le contraire, le décrivant comme se moquant de la Maison Blanche depuis que ses tentatives pour renverser sa défaite électorale se sont terminées avec le fiasco des émeutes et ont incité son bannissement de ses plateformes de médias sociaux bien-aimées.

« Maintenant, alors que je me prépare à céder le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer », a-t-il dit, se rapprochant probablement de sa volonté de concéder. à aucun moment il n’a mentionné le nom du président élu Joe Biden.

Regardez le tout par vous-même:

Le discours de Trump représentait un changement par rapport aux tons conspirateurs qu’il frappait depuis la perte des élections. Sans surprise, les adhérents de QAnon ont rapidement conclu que leur chef leur envoyait des messages codés.

Trump peut littéralement regarder dans une caméra et dire « bye bye » et il y a encore des membres de la communauté QAnon qui ne l’entendront pas pic.twitter.com/m7GXnJqGyF – Jared Holt (@jaredlholt) 19 janvier 2021

Mais une interprétation sobre du discours de Trump montre clairement qu’il n’y aura pas de loi martiale. Il quittera ses fonctions demain non pas parce qu’il respecte les traditions démocratiques ou reconnaît tardivement le fait que Biden l’a battu juste et carrément, mais parce qu’il n’a pas le choix. Et sa tentative de remporter un tour de victoire sonne creux quand on la considère dans le contexte des crises imbriquées qu’il a activement aggravées – et auxquelles il appartient maintenant de s’attaquer.