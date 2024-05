Par Luke Andrews, journaliste principal en matière de santé pour Dailymail.Com









Une infirmière d’un centre de soins palliatifs sensibilise au « râle d’agonie » que les patients laissent échapper avant de mourir – et pourquoi il n’y a pas lieu de s’alarmer.

Julie McFadden, qui administre des soins de fin de vie à Los Angeles, a déclaré que le bruit – comme un gargouillis ou un crépitement humide – fait partie du processus normal de la mort.

Cela ne provoque aucune douleur chez les patients, qui sont normalement inconscients, étant déclenchés par le passage de l’air dans le liquide qui s’accumule dans la bouche lorsque quelqu’un respire.

Mais malgré cela, le bruit laisse de nombreux proches « traumatisés » et convaincus que leurs proches sont morts dans la souffrance.

L’infirmière de Los Angeles Julie McFadden a publié en ligne un article sur le râle d’agonie, qui se produit environ 24 heures avant la mort d’une personne.

Elle a ajouté que beaucoup de gens se disent « traumatisés » par le bruit.

Mme McFadden a déclaré en ligne: ‘Le râle d’agonie, c’est la chose la plus normale et à laquelle il faut s’attendre en fin de vie. Cependant, si vous n’êtes pas habitué à l’entendre, cela peut sembler la chose la plus effrayante que vous ayez jamais entendue.

« Tant de gens m’ont écrit pour me dire qu’entendre le « râle de la mort » les avait traumatisés.

‘[But] J’ai l’impression que si nous avions été informés à ce sujet avant de l’entendre et de savoir de quoi il s’agissait, cela pourrait aider à atténuer un peu cette peur.

Normalement, le corps produit constamment du mucus dans la bouche qui est éliminé par le cerveau qui envoie inconsciemment des signaux à la gorge pour qu’elle l’avale.

Mais chez ceux qui arrivent en fin de vie, ce système s’effondre : la salive n’est plus avalée, ce qui entraîne une accumulation dans la bouche. Cela commence alors à « trembler » à mesure que l’air entre et sort pendant que quelqu’un prend sa dernière respiration.

La vidéo a été publiée sur TikTok et a déjà été vue plus de 1,8 million de fois.

Mme McFadden a révélé ce conseil dans un TikTok qui a déjà accumulé plus de 1,8 million de vues en ligne.

Un téléspectateur a écrit : « C’était horrible avec mon père. On aurait dit qu’il avait du mucus coincé. J’entendrai ce bruit pour le reste de ma vie.

Un deuxième a déclaré : « J’ai toujours pensé que ma mère s’étouffait en mourant. Je crois enfin qu’elle ne souffrait pas. Merci.’

Et un troisième a ajouté : « Ma mère est décédée il y a trois semaines et j’avais tellement peur quand je l’entendais faire ça que j’avais l’impression que je ne pouvais pas l’aider et l’infirmière de l’hospice ne nous en a jamais parlé. Nous pensions qu’elle s’étouffait.

Le râle d’agonie signale que la mort est très proche, une personne vivant en moyenne 25 heures après son début.

Selon des études, cela survient chez environ 40 pour cent des personnes en phase mourante.

Le bruit peut être réduit en utilisant des médicaments pour assécher la bouche ou en tournant le patient sur le côté pour permettre aux liquides accumulés de s’écouler.

Les unités évitent généralement d’utiliser l’aspiration, car cela peut amener le corps à augmenter sa production de mucus, aggravant ainsi le problème.

Dans les jours ou les heures précédant la mort, les médecins affirment que les patients peuvent ressentir une poussée soudaine et brève d’énergie avant d’en avoir soudainement beaucoup moins.

En plus du hochet, leur respiration peut également devenir plus irrégulière, leur pouls s’affaiblit et leurs mains et leurs pieds peuvent devenir froids, violets et tachés.

Dans les minutes précédant la mort, les yeux et la bouche peuvent rester ouverts et la respiration peut devenir plus haletante.

Le corps produit continuellement de la salive dans la bouche pour garder les gencives humides et pour faciliter la décomposition et l’élimination des aliments de la zone.

La bouche reçoit également le mucus des poumons, qui en est extrait par de minuscules poils appelés cils qui déplacent les fluides vers les voies respiratoires.