“La chose la plus effrayante que j’aie jamais vue”: le film d’horreur Skinarink réalisé à Edmonton dépasse le million au box-office

Un film réalisé à Edmonton a reçu des critiques du New Yorker, de The Atlantic et de Rolling Stone — et il rapporte maintenant plus d’un million de dollars au box-office.

Le premier film du réalisateur Kyle Edward Ball, Skinarinka eu des projections à guichets fermés à Toronto, New York et Los Angeles avec des membres du public l’appelant “la chose la plus effrayante qu’ils aient jamais vue”.

Le film a été tourné dans la maison d’enfance du réalisateur d’Edmonton avec un petit budget de 15 000 $ US et fait probablement parler de lui dans le monde du film d’horreur en ce moment.

John Kmech, producteur associé du film, est également un novice dans le monde du cinéma — son seul autre crédit est sur un documentaire sur le centre de gestion des déchets d’Edmonton — et est époustouflé par le soutien jusqu’à présent.

«Je ne pense pas que quiconque ait pensé que quelque chose comme ça allait arriver. C’était vraiment juste destiné à être son premier long métrage local », a déclaré Kmech.

Le synopsis indique que le film parle de deux enfants qui se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et portes de leur maison ont disparu.

Kmech s’est impliqué dans le film après avoir vu la chaîne YouTube de Ball, où le réalisateur a donné vie à des cauchemars. Ball demanderait aux téléspectateurs de décrire leurs cauchemars dans les commentaires et, à son tour, ferait des vidéos de 5 minutes qui sont « mieux regardées avec les lumières éteintes et les écouteurs allumés », selon la description de la chaîne, Bitesized Nightmares.

La production de Skinarink a été financée par crowdfunding en ligne, faisant environ 8 500 $ en dons.

Ball a contacté Kmech lorsqu’il a réalisé une première coupe du film en novembre 2021, car Kmech était la seule personne de l’équipe à ne pas avoir lu le scénario de tournage.

«Malgré le fait que beaucoup de gens appellent cela un film de séquences trouvées, il y avait un scénario de tournage de 96 pages. C’était très étroitement tracé et envisagé par Kyle », a-t-il déclaré.

Kmech l’a regardé par lui-même et a dit qu’il était plein d’adrénaline et de tension.

“Je pense vraiment que ce n’est vraiment rien de ce que j’ai jamais vu dans un film auparavant.”

Kmech a déclaré que TikTok avait contribué à créer un battage médiatique pour le film après sa fuite en ligne et que les créateurs avaient commencé à s’extasier sur l’ambiance inquiétante sans relâche du film de 100 minutes.

“Certaines des premières réactions des gens étaient qu’ils disaient” C’est la chose la plus effrayante que j’aie jamais vue “… des gens qui disaient que cela les faisait pleurer”, a-t-il déclaré.

Quant à la suite pour Kmech et Ball, ils sont très occupés grâce à la viralité de leur film, et cela ne laisse pas beaucoup de temps pour planifier de futurs projets.

« J’ai entendu dire qu’il voulait commencer à écrire autre chose dans les deux prochains mois, une fois qu’il serait capable de surmonter cette ruée initiale. Mais je n’ai parlé de rien – comme si c’était vraiment totalement inattendu », a déclaré Kmech.

Kmech a mentionné une autre production qui a mis l’industrie cinématographique et télévisuelle de la province sur la carte : The Last of Us, la série de HBO qui a fait éclater de fierté les Albertains après avoir été tournée à plusieurs endroits à Calgary et à Edmonton.

“Ils sont vraiment à l’opposé, vous savez, l’un est un film expérimental à micro-budget de 15 000 $ et je pense que The Last of Us est l’une des plus grandes productions télévisées de tous les temps”, a-t-il déclaré.

« Mais ils ont tous les deux été filmés ici. Je pense donc que c’est aussi incroyable.

Il n’y a que deux autres chances de voir Skinarink à Edmonton, au cinéma indépendant Metro Cinema, les 29 et 31 janvier.

Ces projections ont été ajoutées après que la première diffusion ait été complètement épuisée et ait suscité des files d’attente à l’extérieur du théâtre, alors n’hésitez pas à acheter vos billets en ligne.