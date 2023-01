La chorégraphie au sol qui met les repas dans le ciel

Une fois que les aliments chauds sont refroidis pour éviter qu’ils ne se détériorent et que les plats froids soient préparés, les travailleurs du bâtiment de Newark peuvent commencer à préparer les repas pour les vols vers la Grande-Bretagne, le Brésil, l’Allemagne, l’Inde, Israël et d’autres destinations proches et lointaines.

Les déjeuners et dîners internationaux sont les plus difficiles à organiser car les compagnies aériennes et les passagers s’attendent à une meilleure qualité et à un meilleur service sur ces vols plus longs et généralement plus chers. Pendant que les repas sont préparés, jusqu’à 20 camions sont chargés d’articles de longue conservation et de chariots de cuisine. Les aliments sensibles à la température sont chargés en dernier, juste avant que les camions ne soient prêts à partir.