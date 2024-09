La chorégraphe populaire de Tollywood Jani Master accusée de viol, sera inculpée en vertu de la POCSO

Une jeune femme, qui travaille comme chorégraphe dans l’industrie cinématographique telugu, a déposé une plainte contre le chorégraphe populaire Shaik Jani Basha, connu sous le nom de Jani Master, l’accusant de l’avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises.

La plainte a été enregistrée le 11 septembre au commissariat de Raidurgam, sous pli scellé car le survivant était mineur au moment du crime. Jani Master est également membre du Jana Sena Party de Pawan Kalyan. Jani a chorégraphié plusieurs chansons populaires comme « Butta Bomma » avec Allu Arjun et Pooja Hegde, et « Arabic Kuthu » avec Vijay et Pooja Hegde. Jani a remporté le prix national de la meilleure chorégraphie pour la chanson « Megham Karukaatha » à Thiruchitrambalam, qui met également en vedette Dhanush en août 2024.

Jani a été arrêtée en vertu des articles 376 (2) (sanction pour agression sexuelle), 506 (intimidation criminelle) et 323 (sanction pour avoir volontairement causé des blessures) du Code pénal indien. La police n’a cependant pas déposé de plainte en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les délits sexuels (POCSO).

Shikha Goel, directrice générale adjointe de la police (ADGP) pour l’aile de sécurité des femmes, a déclaré à TNM que toutes les sections concernées, y compris POCSO, seraient ajoutées après avoir demandé un avis juridique.