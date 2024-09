La chorégraphe Jani Master arrêtée pour agression sexuelle sur une collègue

La police de Raidurgam de Cyberabad a enregistré un premier rapport d’information (FIR) zéro contre le chorégraphe Shaik Jani Basha, populairement connu sous le nom de Jani Master, pour des allégations d’agression sexuelle sur une femme.

La police a déclaré que la femme, âgée de 21 ans, est également chorégraphe. Dans sa plainte auprès de la police de Raidurgam, la victime, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’accusé au cours des derniers mois, a affirmé que Jani l’avait agressée sexuellement lors de leurs séances de tournage en extérieur.

« La plaignante a déclaré que Jani l’avait agressée sexuellement à plusieurs reprises lors de leurs tournages dans différentes villes, notamment Chennai, Mumbai et Hyderabad. Elle a également affirmé qu’il l’avait agressée à son domicile à Narsingi à plusieurs reprises », a déclaré la police.

Sur la base de sa déclaration, la police de Raidurgam a enregistré un FIR zéro et l’a transféré à la police de Narsingi pour une enquête plus approfondie. « Étant donné que la femme est une résidente de Narsingi, l’affaire a été transférée à la police de cette ville et une enquête plus approfondie sera menée », a déclaré un haut responsable de la police.

Il a été arrêté en vertu des clauses (2) et (n) de l’article 376 (viol), d’intimidation criminelle (506) et de blessures volontaires (323) du Code pénal indien, a déclaré la police.

La directrice générale de Women Safety Wing (WSW) Telangana, Shikha Goel, a déclaré que des membres de la communauté cinématographique l’avaient contactée pour obtenir des conseils sur cette affaire. « Je leur ai conseillé de lancer une enquête interne en vertu de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel (PoSH) et, comme les allégations entraînent également des poursuites pénales, on leur a également demandé d’enregistrer une affaire auprès de la police chargée de l’ordre public », a déclaré l’officier. « L’affaire fera l’objet d’une enquête plus approfondie conformément au protocole », a-t-elle ajouté.

Un haut responsable de la zone de Rajendranagar a déclaré qu’une enquête appropriée et approfondie sera menée sur cette affaire.

Début juin, Satish, un danseur, avait déposé une plainte contre le chorégraphe Jani Master auprès du commissariat de police de Raidurgam. Satish avait accusé Jani de harcèlement, affirmant que le chorégraphe l’empêchait d’obtenir du travail sur des tournages. Cependant, Jani Master a réfuté ces allégations lors d’une conférence de presse.

En 2019, Jani Master a été condamné à six mois de prison par un tribunal local de Medchal, à Hyderabad. Cette condamnation fait suite à un incident survenu en 2015, au cours duquel il a été impliqué dans une bagarre dans un collège. Il a été inculpé en vertu de divers articles du Code pénal indien (IPC) relatifs à l’agression d’une femme (354), aux blessures (324) et à l’intimidation criminelle (506). Cependant, le tribunal de Medchal a annulé l’accusation d’agression (354) et l’a condamné à six mois de prison en vertu des articles restants.