La chorale Voices in Motion d’Island aide les personnes atteintes de démence à retrouver la mémoire

Fondée en 2017, la chorale Voices in Motion (ViM) aide les personnes atteintes de démence à retrouver des souvenirs et à favoriser les liens sociaux.

« L’isolement social est lié à des hormones de stress élevées et à l’inflammation, à une mauvaise hygiène du sommeil et à l’immunosuppression – des facteurs de risque bien connus pour de nombreuses maladies… et la mort », selon ViM. « Les résultats de la recherche indiquent que l’isolement social présente un risque pour la santé comparable à la sédentarité ou au fait de fumer 15 cigarettes par jour. »

Pour aider à lutter contre la solitude et les effets négatifs qu’elle peut entraîner sur la santé, ViM répète tous les mardis et mercredis pour offrir aux personnes atteintes de démence et à leurs soignants une activité amusante à laquelle participer presque toute l’année.

« Des gens qui ne se connaissent pas se réunissent une fois par semaine et des amitiés se nouent », a déclaré Christine Chepyha, directrice musicale du ViM. « On rit et on discute de manière positive, et ils sont tellement heureux d’être ensemble, de faire quelque chose qu’ils aiment tous. »

L’acte de chanter peut également avoir des effets bénéfiques sur la santé.

« Le chant en société permet de diminuer le niveau de stress et de mieux réguler le cortisol, l’hormone du stress », explique Chepyha. « Notre respiration et notre rythme cardiaque sont régulés, ce qui encourage certaines zones du cerveau à s’activer. »

Les recherches suggèrent également que le chant choral peut aider les personnes atteintes de démence à retrouver la mémoire.

« Le chant social peut entraîner une réduction des exigences en matière de fonctions cérébrales, ce qui peut ensuite entraîner l’utilisation de ces ressources libérées pour… la mémoire et la cognition », selon ViM.

Cette année, l’organisme à but non lucratif recherche des « duos » – une personne atteinte de démence et son aidant – pour rejoindre la chorale.

Visite choralesvoixenmouvement.org ou envoyez un email à voicesinmotionchoirs.org pour plus d’informations.