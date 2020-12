Chaque chorale peut frapper quelques notes aiguës – mais aucune n’est aussi élevée que ces filles chantant sur le toit de la cathédrale d’Ely hier.

Seize choristes âgés de 10 à 16 ans ont grimpé à plus de 100 pieds au-dessus des Fens du Cambridgeshire environnants jusqu’à la base de la tour lanterne du bâtiment gothique pour répéter leurs tâches festives.

La chorale acclamée se compose d’élèves en internat de la King’s School de la ville, où ils vivent et travaillent ensemble dans une bulle afin de pouvoir chanter pendant la pandémie.

Fondée en 2006 – plus de 1000 ans après le chœur de garçons King’s Ely – les filles se produiront lors de services à distance sociale et payants à la cathédrale normande, qui seront également diffusés en direct en ligne.

La réalisatrice Sarah MacDonald a déclaré: « Nous avons vraiment hâte de chanter à la cathédrale ce Noël.

«Ce sera agréable de répandre un peu de joie dans cette année difficile pour beaucoup d’entre nous.

Depuis leur fondation, les filles ont fait six CD acclamés par la critique et ont chanté à la télévision et sur BBC Radio 3, plus récemment le jour de l’armistice 2020, quand elles ont diffusé Evensong en direct de la cathédrale dans le cadre du marquage de la BBC des 100 ans depuis l’enterrement de le soldat inconnu.