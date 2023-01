La chorale communautaire de Woodstock revient à l’opéra de Woodstock – Shaw Local

Le Woodstock Community Choir retournera au Woodstock Opera House pour un après-midi de divertissement gratuit à partir de 15 h le dimanche 22 janvier.

La chorale s’est produite récemment dans “The Today Show” et a connu une croissance du nombre de ses membres cette année, selon un récent communiqué de presse.

Dirigé par Cassandra Vohs-Demann et assistée de Jessica Buehler, le prochain concert mettra en vedette les favoris populaires des saisons passées accompagnés de Debra Anderson au piano et d’un groupe composé de Jim Seidel, Joe Pesz et Rich Prezioso.