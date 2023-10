La chirurgienne plasticienne de la chanteuse de « Chandelier », Sia, révèle pourquoi elle était honnête à propos du lifting à 47 ans : « Il n’y a aucune honte à cela »

Le chirurgien plasticien de Sia parle de son lifting qui a fait la une des journaux, qui a été révélé la semaine dernière lors des Daytime Beauty Awards.

« Quand Sia est arrivée sur scène, tout le monde s’est levé de son siège et a perdu la tête », a déclaré le Dr Ben Talei à Fox News Digital.

« C’était un tout autre monde pour une raison ou une autre… ils l’aiment juste. Tout le monde l’aime. Et elle est montée sur scène et a dit publiquement : ‘Ben a fait mon lifting’, et elle a commencé à me complimenter, et elle est super, super heureuse. avec ça. »

Lors de la remise du prix pour réalisations exceptionnelles en médecine à Talei, Sia a déclaré : « Je suis une pop star qui cache normalement son visage et ne ment pas à propos de la merde. J’ai reçu un incroyable lifting du Dr Talei. Il » C’est incroyable. Et il fait tellement de bon travail – et pas seulement pour les pop stars du monde. «

« J’aime quand les gens parlent de mon travail et qu’ils en sont fiers et que vous voyez à quel point ils ont l’air naturel, donc les gens n’ont pas peur de faire des choses parce qu’il n’y a aucun moyen de savoir qu’elle avait quelque chose. C’est impossible », Talei dit. « Et pour, je pense, pour tout le monde, c’est génial parce que ça donne l’exemple, il n’y a pas besoin de mentir. Il n’y a pas de honte à cela. Personne ne dit rien de négatif à son sujet. »

La chanteuse s’est cachée derrière des perruques couvrant le visage pendant une grande partie de sa carrière, mais Talei a noté qu’il avait constaté un changement dans la façon dont elle se présente.

« Au début, il semblait qu’elle le faisait juste pour protéger son intimité », a-t-il déclaré. « Et elle n’aime pas être aux yeux du public. Elle adore chanter, elle aime les gens, mais elle ne voulait tout simplement pas être aux yeux du public. Et c’est une chose incroyable. Elle me disait… ‘Quand je conduis «

Il a poursuivi : « Je pense que plus récemment, il y a peut-être eu des problèmes d’image qui se sont ajoutés à ceux où elle a juste eu un peu peur. Mais maintenant, elle est partout. Et, vous savez, c’est la première fois qu’elle va vraiment publiquement sauter. sur scène et j’ai juste montré son visage à tout le monde. Et j’ai des tonnes de clients et d’amis qui disent simplement : « Je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, et elle est si jolie. » … Et ils disent tous la même chose [thing]’C’est vraiment génial que vous puissiez être une superstar mondiale et que personne ne sache à quoi vous ressemblez.' »

Sia a déclaré à Rolling Stone en 2018 qu’elle souffrait de problèmes d’image corporelle, surtout lorsqu’il s’agissait d’être sous les projecteurs.

« J’ai suivi un régime comme un fou au cours des 10 dernières années », a-t-elle déclaré au média, « en essayant de correspondre au stéréotype de la » pop star sexy « . Quelqu’un a dit : « Vous n’avez pas besoin d’être mannequin. Vous êtes en fait un artiste. … Peu importe à quoi vous ressemblez. »

Talei a déclaré que Sia voulait être honnête au sujet de sa décision lors de leur première rencontre lorsqu’elle est venue à son bureau l’année dernière avec, comme il l’a dit, « des petites choses vieillissantes qui se produisent dans le cou, en quelque sorte mineures », pour lesquelles il a recommandé son AuraLyft. procédure.

« Tout au long du processus, elle avait dit : ‘Si quelqu’un me pose des questions à ce sujet, je ne mentirai pas. Je déteste quand les gens mentent sur ce qu’ils font. Je ne pense pas que ce soit juste pour l’image corporelle des enfants et les gens qui lisent sur nous pensent que nous ne faisons rien. Nous sommes tous nés parfaits. Donc, si jamais quelqu’un me le demande, je veux qu’il sache que je lutte aussi. Et cela m’a dérangé aussi. Et vous sachez que nous sommes tous pareils. Et c’est ainsi qu’elle a dit cela dès le début – exactement ces mots », a déclaré Talei.

Sia, qui fêtera ses 48 ans en décembre, a communiqué une déclaration similaire à Fox News Digital via Talei, disant : « S’il vous plaît, partagez le message selon lequel je ne veux pas mentir sur la chirurgie plastique et créer davantage d’insécurités chez les femmes dans le monde, que c’est Ce n’est pas typique de me ressembler à 48 ans, et c’est pourquoi je me suis senti obligé d’être honnête à propos de mon lifting, car je ne veux pas contribuer à l’estime de soi des femmes de mon âge qui pensent qu’elles devraient me ressembler.

Talei trouve l’honnêteté de Sia rafraîchissante car elle devance les ragots et les spéculations.

« La conversation porte temporairement sur le fait que, oui, Sia a fait peau neuve, mais cela n’enlève rien à son énorme talent », a-t-il déclaré.

« Si vous avez fait quelque chose de mal et que vous le cachez, alors tout le monde murmure : ‘Oh mon Dieu, as-tu vu ce que Madonna a fait ? Oh, mon Dieu, as-tu vu ce qu’un tel a fait ?’ Et cela devient quelque chose de négatif », a-t-il poursuivi. « Mais si vous faites quelque chose de naturel et que vous en parlez, la conversation continue. »

Sur scène, Sia a qualifié Talei de « bon ami » et a déclaré qu’elle « ne peut pas dire assez de bien de lui ».

Lors de son discours de remerciement, il a exprimé sa gratitude à son égard en disant : « Elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, un rayon de soleil et a agrémenté les journées de mes nièces et neveux. Elle les a invités chez elle pour une grande fête. , et toute la famille l’aime. Je suis très reconnaissant. «

Talei a en outre rappelé leur amitié et avec quel enthousiasme elle a partagé ses résultats de lifting avec des amis.

« Nous sommes chez elle, et elle organise cet événement pour les enfants chez elle. Et chaque fois que je passe par là, elle m’attrape et me dit : ‘C’est Ben, il m’a fait la gueule.’ … Et elle le montre à tout le monde », a-t-il déclaré. « Et elle en est très fière. Et c’est une personne tellement aimante et généreuse. Elle veut me faire bien paraître… alors, elle donne toujours des choses aux gens. »