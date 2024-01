La chirurgie plastique a aidé la suspecte du meurtre, Kaitlin Armstrong, à rester en fuite

Avant Kaitlin Armstrong a été reconnu coupable du meurtre d’un cycliste professionnel sur gravier Anna Moriah “Mo” Wilsonelle était en fuite au Costa Rica suite à une accusation de meurtre.

Quelques jours après le meurtre de Wilson, le 11 mai 2022, un mandat d’arrêt a été émis contre Armstrong. Elle était devenue suspecte parce que sa Jeep avait été vue sur les caméras de sécurité peu de temps avant le meurtre de Wilson. Elle avait également été décrite comme étant en colère à cause d’une relation passée entre son petit ami Colin Strickland et Wilson. Mais lorsque les enquêteurs sont partis à sa recherche, elle était introuvable. Le groupe de travail sur les fugitifs de Lone Star a été chargé de la retrouver. Ils soupçonnaient qu’Armstrong s’était envolée pour le Costa Rica le 18 mai 2022. Là, elle a tenté de cacher son identité en utilisant d’autres noms – Beth et Ari – et elle s’est coupée et teinte les cheveux.

Deux maréchaux adjoints des États-Unis, faisant partie du groupe de travail, se sont rendus au Costa Rica pour la retrouver. Jonathan Vigliotti, contributeur de « 48 Hours », a la première interview avec les membres du groupe de travail dans « Capturer Moriah Wilson’s Killer », diffusé le samedi 27 janvier à 10h/9h sur CBS et diffusé en streaming sur Paramount+.

Jonathan Vigliotti, contributeur de « 48 Hours », au centre, avec des membres du groupe de travail sur les fugitifs Lone Star. De gauche à droite : le maréchal adjoint Emir Perez, le maréchal adjoint Damien Fernandez, Vigliotti, le policier d’Austin Jonathan Riley et le policier d’Austin Marc McLeod. Actualités CBS



Les maréchaux adjoints Emir Perez et Damien Fernandez ont atterri à San José, au Costa Rica, le 20 juin 2022. Ils se sont rapidement rendus dans la ville balnéaire de Jacó, à la recherche d’Armstrong, mais ils ne l’ont pas trouvée. De là, une astuce les a conduits à Santa Teresa, une autre ville balnéaire populaire parmi les surfeurs et les amateurs de yoga.

Les Marshals sont arrivés à Santa Teresa dans la nuit du 22 juin 2022 et ont rapidement découvert qu’Armstrong se fondait probablement dans la masse. “Je pense que dès le départ, on nous a dit… vous allez avoir une surprise parce qu’un Beaucoup de femmes de Santa Teresa ressemblent à Kaitlin, beaucoup d’entre elles”, a déclaré Fernandez.

Perez et Fernandez savaient qu’Armstrong aimait le yoga, alors ils ont envoyé une opératrice à quelques cours pour voir s’ils pouvaient la repérer. “En fait, elle l’a fait, trois cours différents pour nous”, a déclaré Perez. Et ils ont fait appel à des contacts locaux qui ont signalé diverses observations possibles d’Armstrong. Mais rien ne s’est passé.

Les maréchaux ont découvert plus tard pourquoi ils n’avaient pas réussi à la retrouver à Santa Teresa. Les premiers jours où ils cherchaient Armstrong, elle n’était pas là. Armstrong était allée à San José où elle avait subi une chirurgie plastique. Les Marshals et Armstrong s’étaient ratés de peu.

“Je veux dire, parlons de probabilités. … pendant tout le temps que nous sommes à Santa Teresa, elle n’est pas là”, a déclaré Perez.

Kaitlin Armstrong avant, gauche et après sa chirurgie plastique. US Marshals/Bureau du shérif du comté de Harris



Les commissaires adjoints n’ont pas abandonné et ont élaboré un autre plan pour la retrouver qui a finalement fonctionné. Armstrong a été arrêté et arrêté le 29 juin. Un reçu de chirurgie esthétique a été découvert à l’auberge où elle a été retrouvée. Perez a déclaré qu’elle avait un bandage sur le nez lorsqu’il l’a trouvée, mais ce sont ses yeux qui l’ont trahie.