La chirurgie m’a rendu incapable de reconnaître même les visages de ma famille. Mais d’une certaine manière, je vois mieux maintenant

C’était un beau matin de printemps à Vancouver alors que je marchais avec mon colocataire. Nous étions amis proches depuis le lycée et je voulais prendre mon temps. Mais en un clin d’œil, nous sommes arrivés à l’hôpital général de Vancouver. Mon ami a tenu la porte ouverte mais je me suis arrêté pour laisser pénétrer l’image des arbres verts juxtaposés au riche ciel bleu et aux nuages ​​​​ronds gonflés. Il s’avère que ce souvenir était la dernière image que mon cerveau conserverait jamais.

C’était il y a presque 20 ans.

Plus tôt cette année-là, j’avais pris la décision angoissante de subir une intervention chirurgicale pour retirer de mon cerveau une tumeur bénigne de la taille d’une amande. Le chirurgien m’avait prévenu qu’il y avait un risque élevé de perte de mémoire, mais cela valait le risque de mettre fin aux crises qui me tourmentaient depuis ma naissance.

Quand je me suis réveillé de l’opération, j’avais l’impression d’être dans le brouillard. Les infirmières et le personnel ont disparu de ma mémoire dès qu’ils ont quitté ma chambre d’hôpital. En rentrant chez moi, je me sentais perdu. Des objets et des personnes entraient et sortaient, mais rien n’était attaché à la mémoire. Je ne pouvais pas marcher en ligne droite sans regarder mon pied lorsqu’il atterrissait, car je ne me souvenais pas de la forme du sol contre le mur.

Le premier dîner auquel j’ai assisté après l’opération m’a bouleversé. Les invités n’étaient qu’une collection d’yeux et de bouches. Je ne pouvais distinguer personne à moins qu’elle n’ait une caractéristique unique, comme une peau plus foncée ou qu’elle soit exceptionnellement grande. Seul mon colocataire me connaissait. Elle m’a ancré.

Lorsque j’ai interrogé mes médecins sur ces symptômes, ils m’ont recommandé une approche attentiste. On ne m’a jamais officiellement diagnostiqué une cécité faciale, mais avec le temps, les choses ne s’amélioraient pas. J’ai réalisé que je devais m’adapter. Ma mémoire verbale n’a pas été affectée par l’opération, j’ai donc créé un système dans lequel j’utilise des mots pour tout décrire sur les personnes que je rencontre et le monde que je vois. Je construis des listes mentales complexes des attributs physiques, des particularités et des choix de mode de chacun dans ma vie.

Mais je ne peux pas mettre de mots sur tout ce que je vois et même avec toutes mes listes, reconnaître quelqu’un n’est jamais automatique ou instinctif. Aujourd’hui, lorsque je rencontre quelqu’un, j’oublie son visage dès qu’il quitte ma vue, je ne peux donc que proposer ma meilleure hypothèse quant à qui est quelqu’un, même aux personnes que je connais depuis des années.

Au fil du temps, j’ai appris à accepter le fait que je ne peux pas vivre le monde de la même manière que les autres.

Mais là où mon handicap pose un défi dans la reconnaissance des autres, il m’aide également à voir mes proches d’une manière unique. Je ne peux pas perdre de temps sur l’apparence des gens parce que je sais que cette information ne restera pas avec moi. Je me concentre sur la compréhension de leur cœur.

Schaeffer est partie avec son mari, Steve, le jour de leur mariage. (Wendy D Photographie)

J’ai rencontré mon mari, Steve, quatre ans après l’opération. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je voulais avoir l’air « normal » donc je caché mes défis. J’ai mis mon énergie à essayer de mémoriser son visage parce que je voulais avoir l’air de pouvoir le reconnaître. Mais je n’y arrivais pas physiquement et j’ai renoncé à faire semblant. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce qui l’a fait lui, et Steve est devenu réel pour moi. En quelques semaines, j’ai su que nous allions être ensemble pour toujours. Nous sommes mariés depuis 12 ans et je n’arrive toujours pas à relever son visage dans ma mémoire. Pourtant, il suffit qu’il émette un son pour que je le reconnaisse complètement.

C’est ainsi que j’essaie aussi de « voir » tout le monde maintenant. Je recherche des modèles de discours et des ténors de voix ou j’étudie la façon dont les gens préfèrent bouger leur corps pour montrer ce qu’ils ressentent. Toutes ces informations vont sur mes listes. Étudier les gens m’aide à prédire qui ils sont en me permettant de comprendre ce qui les rend uniques. Mais ce n’est pas efficace à 100 pour cent.

Je lutte quotidiennement contre l’invisibilité de mes défis. Lorsqu’un ami essaie de me saluer sur le trottoir, comment dire que je n’ai aucune idée de qui il est ? J’ai peur d’être reconnue, non pas parce que je ne veux pas que les gens me connaissent mais parce que je ne sais pas si je connais cette personne.

En vieillissant, le nombre de choses que je peux reconnaître diminue. Ma mémoire est ancrée dans les images de ma vie avant l’opération et elles disparaissent avec le temps. Les quartiers se réaménagent et les visages de vieux amis changent. Mon amie de lycée – la femme qui m’a emmené à l’hôpital pour mon opération – ne déclenche plus l’étincelle de reconnaissance sur laquelle je pouvais compter. Je suis aussi devenu un étranger à moi-même car le visage qui se reflète dans mon miroir ne correspond plus à l’image de moi que mon cerveau a préservée de 2004. Le temps a fait un bond en avant mais pas ma mémoire. Je commence à oublier ce que ça fait de reconnaître quelque chose.

Schaeffer, vue ici en 2004 à gauche juste avant son opération et à droite en 2020, perd la capacité de reconnaître son propre visage à mesure qu’elle vieillit. (Soumis par Tracey Schaeffer) (Soumis par Tracey Schaeffer)

Mais c’est ma vie maintenant, et mon histoire ne peut pas être une histoire de regret.

Mon opération au cerveau m’a suffisamment libéré d’une vie de convulsions pour tomber amoureux, me marier et avoir deux magnifiques enfants. Et même si je ne pourrais jamais reconnaître mon incroyable famille, rassurez-vous, j’ai mémorisé chaque coin, bouton, fossette, fissure et recoin de leurs beaux visages et je les connais vraiment.

