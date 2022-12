La “chirurgie” est belle – Hollywood Life

Voir la galerie





Shanna Moakler a attisé les flammes de sa querelle récurrente avec les Kardashian le 12 décembre. Shanna, 47 ans, a montré les progrès de son parcours de remise en forme (“Down 10! 10 de plus pour atteindre mon objectif de remise en forme!”) tout en étant magnifique dans un ensemble de lingerie jaune canari. Shanna avait l’air incroyablement en forme et sexy sur la photo, mais un fan a vu autre chose. “Fille Khloé [Kardashian] a le même visage », a écrit un fan qui a pris Shanna pour le fondateur de Good American. Shanna a répondu: “Je pense que son opération s’est bien déroulée!”

Que ce soit ou non de l’ombre dépend de l’interprétation (elle peut légitimement apprécier le travail présumé de Khloé). Cependant, ce que Shanna a dit à un autre commentaire semblait être de l’ombre pure. “J’ai littéralement pensé que c’était Khloe Kardashian!” a écrit un fan, qui a également confondu Travis Barkerl’ex-femme de l’actuelle belle-sœur de Travis. “Khloe ne ressemble même pas à Khloe”, a fait remarquer Shannan, en tirant sur Kourtney Kardashianc’est ma soeur. “Qu’est-ce que vous fumez lol.”

Alors que Shanna et Travis, 46 ans, n’ont pas eu les relations les plus amicales après ses fiançailles et son mariage avec Kourtney, 43 ans (“J’espère qu’ils obtiendront de bonnes notes”, a déclaré Shanna après les fiançailles du couple en 2021), l’ancienne Miss USA semblait de faire la paix avec son ex en 2022. “Félicitations à l’heureux couple”, a-t-elle déclaré après le “mariage” de Travis et Kourt à Vegas en avril. “Je leur souhaite le meilleur que la vie a à offrir dans leur voyage ensemble.” En mai, après que Travis et Kourt se soient légalement mariés en Italie, Shanna a déclaré : “Je souhaite à l’heureux couple un beau mariage. C’était un beau geste d’inclure mes enfants dans une affaire aussi magnifique.

Lorsque Travis a été hospitalisé pour une pancréatite en juin, Shanna a posté un message de soutien à son ex. “Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec inquiétude à mon ex et père de mes enfants, je sais qu’il est entre de bonnes mains et entouré d’un soutien affectueux et des meilleures équipes médicales disponibles et de sa belle épouse Kourtney [Kardashian],” elle a écrit. “Je prie pour un prompt rétablissement et pour le confort de mes enfants, car je sais qu’ils sont très inquiets et inquiets.”

Cela dit, il ne faut pas s’attendre à ce que Shanna apparaisse dans la carte de Noël KarJenner – même avant cette teinte Khloé. “Mes enfants sont ma première priorité, et c’est une chose sur laquelle je pense que Travis et moi sommes d’accord”, a déclaré Shanna en février 2022. “Nos enfants passent en premier et leur bonheur. Tant que les Kardashian sont bons avec mes enfants, c’est tout ce qui compte pour moi en tant que mère. Tant qu’ils sont heureux, et c’est la clé.

