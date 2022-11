La chirurgie de perte de poids réduit les risques de crise cardiaque chez les personnes très obèses

MERCREDI 16 novembre 2022 (HealthDay News) — La chirurgie bariatrique peut aider de manière significative à prévenir les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’angine de poitrine chez les personnes très obèses, selon une nouvelle étude. Les participants à l’étude ont également été touchés par ce qu’on appelle la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), qui est souvent liée à l’obésité.

En étudiant des patients qui avaient un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40 et une NAFLD, des chercheurs de l’Université Rutgers du Nouveau-Brunswick et de l’Ohio State University ont découvert que ces patients étaient 50% plus susceptibles de souffrir de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’angine de poitrine.

Mais les nouvelles découvertes “fournissent des preuves à l’appui de la chirurgie bariatrique en tant qu’outil thérapeutique efficace pour réduire le risque élevé de maladie cardiovasculaire chez certaines personnes atteintes d’obésité et de NAFLD”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Vinod Rustgi, directeur du Center for Liver Diseases and Liver Messes à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School dans le New Jersey. “Ces découvertes ont un impact considérable pour de nombreuses raisons.”

Rustgi et ses collègues ont utilisé une base de données d’assurance médicale pour les années 2007 à 2017.

Ils ont trouvé près de 87 000 adultes âgés de 18 à 64 ans souffrant d’obésité et de NAFLD, dont environ 64 % étaient des femmes. Environ 35 % de ces patients ont subi une chirurgie bariatrique, tandis que 65 % ont reçu des soins non chirurgicaux.

Les patients ayant subi une chirurgie bariatrique avaient une diminution de 49% du risque de développer des crises cardiaques, une insuffisance cardiaque ou des accidents vasculaires cérébraux ischémiques (ceux causés par un blocage). Ils étaient également beaucoup moins susceptibles de souffrir d’angine de poitrine, d’accumulation de plaque dans les artères ou de caillots sanguins artériels, ont découvert les chercheurs.

Environ 697 000 personnes sont décédées de maladies cardiaques en 2020 aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes.

La NAFLD, ainsi qu’une forme plus avancée de maladie du foie connue sous le nom de NASH, est une cause en augmentation rapide de maladie du foie, selon l’étude. Cela se produit lorsque trop de graisse est stockée dans les cellules du foie, déclenchant un état inflammatoire. La NAFLD est plus fréquente chez les personnes obèses et diabétiques de type 2.

Selon les chercheurs, la chirurgie bariatrique peut offrir des avantages pour la santé cardiaque en raison des effets positifs de la réduction de poids.