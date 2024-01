La chirurgie cardiaque qui n’est pas aussi sûre pour les femmes âgées

L’étude « devrait être considérée comme une explosion dans le ciel pour tous les cliniciens qui s’occupent des femmes ». un éditorial d’accompagnement dit. Pourtant, pour les chercheurs en cardiologie, les résultats semblaient familiers.

“C’est quelque chose que nous connaissons depuis les années 1980”, a déclaré le Dr C. Noel Bairey Merz, cardiologue et chercheur au centre médical Cedars-Sinai. Les maladies cardiaques, a-t-elle souligné, restent la principale cause de décès chez les femmes américaines.

Avec le PAC, « l’hypothèse générale était que la situation s’améliorait parce que la technologie, les connaissances, les compétences et la formation s’amélioraient », a-t-elle déclaré. Voir la disparité entre les sexes persister « est très décevant ».

Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ces différences. Les femmes ont trois à cinq ans de plus que les hommes lorsqu’elles subissent un pontage, en partie parce que « nous reconnaissons la maladie coronarienne plus facilement et plus tôt chez les hommes », a déclaré le Dr Gaudino. « Les hommes ont la présentation classique que nous étudions à la faculté de médecine. Les femmes ont des symptômes différents.» Ceux-ci peuvent inclure de la fatigue, un essoufflement et des douleurs dans le dos ou l’estomac.