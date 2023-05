La chirurgie bat le rayonnement ciblé pour le cancer du poumon à un stade précoce

MERCREDI 10 mai 2023 (HealthDay News) — De plus en plus de patients choisissent la radiothérapie plutôt que la chirurgie pour traiter leur cancer du poumon à un stade précoce, mais une nouvelle étude indique qu’ils pourraient faire une erreur.

Selon les résultats présentés lundi lors d’une réunion de l’Association américaine de chirurgie thoracique, à Los Anges.

« Il semble que les patients chirurgicaux obtiennent un réel avantage en termes de survie à long terme, et vous constatez une réelle séparation dans la courbe de survie après deux ans », a déclaré le chercheur principal, le Dr Brooks Udelsman, chirurgien cardiothoracique à la Yale School of Medicine. « Si vous avez un patient qui devrait vivre plus de deux ans, il va probablement bénéficier de la chirurgie. »

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé les données de la base de données nationale sur le cancer sur plus de 30 000 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules qui ont été diagnostiqués et traités entre 2012 et 2018.