La chirurgie bariatrique soulage-t-elle la douleur ?

De nouvelles recherches montrent que la chirurgie bariatrique peut contribuer à une amélioration durable de la douleur et des capacités physiques.



La chirurgie de perte de poids a de nombreux avantages prouvés, notamment la réduction de la pression artérielle, l’amélioration de la glycémie et la réduction du risque cardiovasculaire. Désormais, les données d’une vaste étude multicentrique sur la chirurgie bariatrique aux États-Unis suggèrent qu’une amélioration durable de la douleur et de la fonction physique peut être ajoutée à cette liste.

Sur quoi l’étude s’est-elle penchée?

Cette étude a suivi près de 1 500 personnes jusqu’à sept ans après avoir subi un pontage gastrique de Roux-en-Y ou une gastrectomie en manchon, les deux procédures de chirurgie bariatrique les plus courantes. La plupart des participants étaient des femmes (80 %) et des Blancs (82 %), les participants hispaniques (4 %) et noirs (11 %) étant moins bien représentés. Ils étaient âgés de 38 à 55 ans et tous avaient reçu un diagnostic d’obésité sévère (indice de masse corporelle de 35 ou plus).

Avant leur chirurgie, les participants ont rempli des questionnaires sur leurs capacités physiques, leur douleur, leur santé et leur qualité de vie. Beaucoup ont également été testés pour des mesures de la fonction physique et de la mobilité, comme être capable de marcher 400 mètres en sept minutes ou moins. Certains ont signalé des douleurs sévères voire invalidantes au genou ou à la hanche, symptôme de l’arthrose. Les évaluations ont été répétées chaque année pendant sept ans au maximum.

Quelles ont été les découvertes ?

À la fin de l’étude, 41 % à 64 % des participants ont signalé une amélioration de la douleur corporelle et de la fonction physique, ainsi qu’une capacité de marche objectivement mesurée. De plus, 65 à 72 % des personnes présentant des symptômes d’arthrose ressentaient moins de douleurs aux genoux et aux hanches. Et 41 % des personnes incapables de marcher 400 mètres en moins de sept minutes avant l’opération étaient désormais capables de le faire.

Toutes les mesures n’étaient pas meilleures; par exemple, l’utilisation de médicaments pour les maux de dos avant la chirurgie bariatrique et à la fin de l’étude est restée la même. Il convient également de noter que tout le monde n’a pas connu d’amélioration de la douleur et de la fonction physique. Et l’absence d’un groupe témoin qui n’a pas subi de chirurgie de perte de poids rend difficile de savoir si les changements positifs étaient dus à la chirurgie et si un type de chirurgie était meilleur que l’autre.

Pourquoi ces résultats sont-ils impressionnants ?

Nous savons que les améliorations de la santé et de la fonction physique après la chirurgie bariatrique sont les plus importantes au cours des deux premières années suivant la chirurgie. Entre trois et sept ans après la chirurgie, les effets positifs sur le poids, les paramètres de santé cardiovasculaire et diabétique et la qualité de vie liée à la santé diminuent généralement, même si l’effet net reste globalement positif.

La plupart des études sur les douleurs articulaires, la fonction physique et la productivité au travail après une chirurgie bariatrique se limitent à un suivi de deux ans maximum. En conséquence, la durée pendant laquelle les personnes sont capables de maintenir les améliorations qu’elles apportent après la chirurgie n’est pas claire. Cette étude montre des preuves de changements positifs à long terme dans les résultats cliniques importants qui comptent dans la vie quotidienne : combien de douleurs corporelles ou articulaires les gens ressentent, quelles tâches ils peuvent effectuer eux-mêmes, à quel point ils sont mobiles et ce qu’ils pensent de leur qualité de vie. la vie.

Pourquoi l’obésité aggrave-t-elle les douleurs articulaires ?

L’obésité contribue à dommages des tissus mous dans les articulations (note : téléchargement automatique), qui peut entraîner de l’arthrose, une maladie évolutive causée par l’usure des articulations. Les hanches et les genoux sont les plus touchés. Chaque livre de poids corporel exerce une pression de quatre à six livres sur chaque articulation du genou, et les personnes obèses sont 20 fois plus susceptibles d’avoir besoin d’une arthroplastie du genou que celles qui ne sont pas en surpoids.

La ligne du bas

L’obésité a clairement des effets néfastes sur les articulations. La chirurgie bariatrique, qui est un traitement efficace pour réduire significativement le poids corporel, peut améliorer la douleur et les capacités physiques, et réduire l’arthrose de la hanche et du genou les symptômes.

De plus, pour ceux qui envisagent une arthroplastie totale du genou, la perte de poids due à la chirurgie bariatrique peut réduire le risque de complications (comme une infection, des caillots sanguins, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque). Mieux encore, cela réduit le risque d’avoir besoin d’une arthroplastie totale du genou.

Pris ensemble, ces résultats montrent que la chirurgie bariatrique peut avoir des effets durables au-delà de ceux auxquels nous pensons normalement pour améliorer la tension artérielle, la glycémie et la santé générale ; il peut également réduire la douleur et améliorer la fonction physique et la qualité de vie.