La chirurgie bariatrique a-t-elle entraîné la mort de Lisa Marie Presley ?

En fin de compte, une décision sur les médicaments anti-obésité et/ou la chirurgie bariatrique doit être individualisée et basée sur une discussion entre un patient et son médecin. Cela dépend aussi, en partie, du poids qu’une personne devrait perdre pour être en meilleure santé, a déclaré Kurian.

« La chirurgie bariatrique et les agents pharmacologiques comme les agonistes des récepteurs GLP-1 sont sûrs et efficaces, et nous utilisons ces médicaments avant et après la chirurgie pour favoriser une perte de poids supplémentaire et contrôler la faim », a ajouté Brethauer. La plus grande différence entre les deux approches est que les changements de la chirurgie sont plus permanents par rapport aux médicaments qui doivent être pris sur une base continue.

Du côté positif, de plus en plus de gens parlent d’obésité avec la popularité de Wegovy, Ozempic et d’autres médicaments anti-obésité. Cela pourrait aider à éliminer une partie de la stigmatisation autour de l’obésité, a déclaré Kurian, et « cela permet à tout le monde de réaliser qu’il ne s’agit pas seulement de régime et d’exercice ».

« C’est merveilleux que les gens reçoivent de l’aide pour comprendre… que ce n’est pas seulement leur échec, mais qu’il y a des raisons physiologiques et hormonales à l’incapacité de perdre du poids facilement. »