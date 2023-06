La chirurgie abdominale du pape ‘s’est bien déroulée’, se remet à l’hôpital, selon le Vatican

Pape François se remet d’une opération de trois heures pour enlever le tissu cicatriciel intestinal et réparer une hernie dans la paroi abdominale, des problèmes qui se sont développés à la suite d’opérations antérieures.

« La nuit s’est bien passée », a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué jeudi matin, ajoutant que d’autres mises à jour seraient publiées plus tard.

Francis, 86 ans, a subi une opération de trois heures dans un hôpital de Rome le mercredi 7 juin pour réparer une hernie, ce qui, selon les médecins, a suffisamment réussi pour qu’il ne soit pas limité dans ses déplacements et ses autres activités après sa guérison.

En juillet 2021, il s’est fait retirer une partie de son côlon lors d’une opération visant à traiter une affection intestinale douloureuse appelée diverticulite. Il a dit plus tôt cette année que la condition était revenue et affectait son poids.

Mardi, le dirigeant catholique romain s’est rendu pour un contrôle à l’hôpital et a été admis mercredi à la suite de son audience générale.

Le Dr Sergio Alfieri, directeur des sciences abdominales et endocriniennes à l’hôpital Gemelli de Rome, a déclaré lors d’une conférence de presse que le pape s’était réveillé de bonne humeur et qu’il plaisantait même après.

« Quand allons-nous faire le troisième? » dit Alfieri, citant le pape.

Le chirurgien avait précédemment retiré une partie du côlon de Francis en 2021.

Au cours de l’opération, les médecins ont enlevé les adhérences, ou cicatrices internes, sur l’intestin qui avaient causé un blocage partiel. Alfieri a révélé qu’en plus de la chirurgie du côlon de 2021, Francis avait subi des chirurgies abdominales antérieures quelque temps avant 2013 en Argentine, ce qui avait également causé des cicatrices.

Après cette opération en 2021, le pape argentin a déploré qu’il n’ait pas bien répondu à l’anesthésie générale. Cette réaction explique en partie son refus de subir une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments du genou tendus qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant et une marchette pendant plus d’un an.

Cependant, Alfieri a déclaré que Francis n’avait eu aucune réaction cliniquement indésirable à l’anesthésie en 2021 ou mercredi.

« De toute évidence, personne n’aime être opéré et endormi, car dès que nous sommes endormis, nous perdons connaissance », a-t-il déclaré. « Mais il n’y avait pas de problème physiologique il y a deux ans ou aujourd’hui. »

Alfieri a averti que bien que fort, le pape était âgé et avait récemment eu une bronchite, donc « nous prendrons toutes les précautions nécessaires » concernant le moment du séjour à l’hôpital.

Le Vatican a déclaré que toutes les audiences privées et générales du pape avaient été annulées jusqu’au 18 juin par mesure de précaution.

Le pape a un programme estival chargé dans les mois à venir avec deux voyages au Portugal et en Mongolie. Il devrait assister à la Journée mondiale de la jeunesse et visiter le sanctuaire de Fatima du 2 au 6 août, et en Mongolie du 31 août au 31 septembre. 4, l’un des endroits les plus reculés où il s’est rendu.

