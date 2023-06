La chirurgie à cœur ouvert de McHenry, 1 an, mercredi, a été un succès, dit sa mère – Shaw Local

Hannah Willingham a eu 1 an le 2 juin. Cinq jours plus tard, elle a subi une opération à cœur ouvert de 16 heures en Californie destinée à assurer à la fille McHenry une vie longue et saine, a déclaré sa mère.

Née avec la tétralogie de malformation cardiaque de Fallot, Hannah a subi deux interventions chirurgicales à l’âge de trois mois. Elle a été présentée dans une histoire du Northwest Herald le jour de son anniversaire alors que la famille attendait en Californie la procédure finale pour réparer son cœur.

La chirurgie de mercredi, à l’hôpital pour enfants Lucile Packard de l’Université de Stanford, a été un succès complet, a déclaré sa mère, Anne Willingham, enseignante de deuxième année à l’école primaire McHenry School District 15’s Valley View.

Avant le début de l’opération, elle et le père d’Hannah, Jeremy, ont rencontré son chirurgien, le Dr Frank Hanley, qui a passé en revue les risques encourus.

« Ils nous ont avertis que l’opération pourrait prendre de 16 à 30 heures », a-t-elle déclaré, et que si le chirurgien ne pouvait pas tout réparer, Hannah pourrait devoir revenir dans six mois pour une autre opération.

Une fois qu’Hannah a été opérée, et puisque leur fille de 6 ans, Emilee, est avec eux, ils ont choisi de sortir pour le petit-déjeuner, d’emmener Emilee nager dans la piscine d’un hôtel et d’aller dans un centre commercial près de l’hôpital.

Toutes les deux heures, ils recevaient un appel pour les informer de la progression de l’opération, a déclaré Willingham.

« La mise à jour la plus difficile a été … quand ils ont dit qu’elle était sous pontage cardiaque », a déclaré Willingham. «Cela semble impossible. Je ne sais pas ce qu’un parent est censé faire lorsqu’il découvre que le cœur de son enfant ne bat pas.

Le dernier appel, indiquant qu’Hannah était sortie de chirurgie et que le médecin voulait leur parler, est arrivé à minuit. « Nous y étions en trois minutes et nous avons attendu environ cinq minutes pour le chirurgien. Cela a duré trois heures », a déclaré Willingham.

« Son cœur bat tout seul, et ça a l’air génial », leur a-t-on dit, a-t-elle déclaré.

Parce que la chirurgie s’est si bien déroulée, il n’y a pas besoin d’une révision ultérieure. Hannah restera sous sédation et intubée jusqu’à probablement dimanche, permettant à ses poumons de s’oxygéner et à son cœur de récupérer. Ils espèrent être de retour dans l’Illinois dans trois semaines.