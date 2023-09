La Chine voit une « mentalité de guerre froide » dans l’accord américano-vietnamien, les Vietnamiens ne sont pas d’accord | Actualités politiques

Hanoi, Vietnam – Lorsque le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, et le président américain Joe Biden ont élevé leurs relations diplomatiques à leur plus haut niveau le week-end dernier, les responsables chinois ont réagi en soulevant le spectre d’une nouvelle guerre froide en Asie du Sud-Est.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a conseillé à Washington d’abandonner sa « mentalité hégémonique et de guerre froide » lorsqu’on l’a interrogé sur la signature de Trong et Biden dans un partenariat stratégique global égal aux propres relations de Pékin avec le Vietnam.

Mao a déclaré que Washington devrait « respecter les normes fondamentales régissant les relations internationales » dans ses relations avec les pays asiatiques.

« Nous demandons aux États-Unis de respecter les aspirations communes des pays de la région à la stabilité, à la coopération et au développement », a-t-elle déclaré, soulignant que le Vietnam avait « souligné à plusieurs reprises » que ses relations avec Pékin étaient « une priorité absolue dans les affaires étrangères du pays ». .

Les responsables américains ont rapidement rejeté les affirmations selon lesquelles se rapprocher des dirigeants du Vietnam – contre lesquels les États-Unis ont autrefois mené une guerre – était un jeu d’échec dans une nouvelle confrontation avec la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Loin de « toute sorte de mesure de guerre froide », le partenariat avec le Vietnam « incarne ce à quoi ressemble un partenariat moderne du point de vue des États-Unis », Mira Rapp-Hooper, assistante spéciale du président et directrice principale pour l’Asie de l’Est et l’Océanie au National Conseil de sécurité, a déclaré mercredi aux journalistes.

Le partenariat avec les États-Unis n’a pas obligé le Vietnam à choisir entre Washington ou Pékin, a déclaré Rapp-Hooper.

« Ce n’est pas à propos [Vietnam] choisir les États-Unis plutôt que n’importe qui ou quoi que ce soit ; il s’agit de ce que nous défendons tous ensemble », a-t-elle ajouté.

L’ambassadeur américain au Vietnam, Marc E Knapper, a déclaré que la nouvelle relation avec le Vietnam « ne concerne personne d’autre ». Cependant, les références données par l’ambassadeur à la valeur du partenariat américano-vietnamien ont évoqué des sujets brûlants impliquant la Chine et son affirmation croissante dans la région Asie-Pacifique.

« Il s’agit de nos deux pays et de la valeur intrinsèque de cette relation en termes de prospérité commune, de sécurité commune, d’intérêts communs dans un Indo-Pacifique libre et ouvert et une mer de Chine méridionale libre et ouverte », a déclaré Knapper aux journalistes.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et son affirmation croissante de la propriété de cette vaste zone maritime a conduit à des affrontements entre les garde-côtes chinois et des navires de pays d’Asie du Sud-Est qui revendiquent également des territoires dans les eaux contestées, notamment les Philippines et le Vietnam. , et la Malaisie.

À la veille de la visite de Biden, Al Jazeera a parlé à plusieurs Vietnamiens de la chaleur croissante de leur gouvernement envers les États-Unis et de ce que cela pourrait signifier pour les relations avec la Chine.

« Le Vietnam peut rester dans une position neutre »

Biden a laissé une faible impression en tant que président par rapport à son prédécesseur Donald Trump, a déclaré My Linh, une étudiante en droit de 22 ans basée à Hô Chi Minh-Ville et qui prend actuellement une année sabbatique dans ses études.

Néanmoins, Biden était le troisième président américain consécutif à se rendre au Vietnam, après Trump et Barack Obama, et les Vietnamiens étaient satisfaits de l’attention de Washington et des « relations américaines sont plutôt bonnes ».

« L’arrivée de Joe Biden va plus loin et montre que le Vietnam peut entretenir de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis, quel que soit le président sortant ou le parti politique dont il est issu », a déclaré Linh.

Le fait que les États-Unis signent un tel partenariat même si le Vietnam reste « un pays socialiste » montre une certaine astuce dans la diplomatie vietnamienne, a déclaré Linh à Al Jazeera, ajoutant qu’elle espérait que les grandes entreprises américaines investiraient dans le pays donneraient davantage d’opportunités économiques et éducatives. pays.

Alors que la Chine pourrait accuser les États-Unis de tirer le Vietnam vers sa sphère d’influence, Linh a déclaré que le Vietnam était tiré par les deux superpuissances dans leurs directions respectives. Le Vietnam resterait cependant neutre.

« Je pense que n’importe quelle puissance mondiale voudrait rapprocher d’autres pays, en particulier les États-Unis et la Chine, qui s’efforcent tous deux d’atteindre l’hégémonie mondiale », a-t-elle déclaré.

« J’ai confiance et je suis fier de la politique diplomatique du Vietnam. Nous pouvons être sévères lorsque cela est nécessaire, tout en restant diplomates. Nous ne reculons pas devant les faits historiques… Que nous accueillions une délégation américaine ou chinoise, le Vietnam peut rester dans une position neutre.»

Critique de Biden pour l’escalade de la guerre en Ukraine, que Nguyen Hien a décrite comme un conflit entre l’OTAN et la Russie, le petit fabricant de pièces en caoutchouc de Hanoï a déclaré que la majorité des Vietnamiens souhaitaient de bonnes relations avec les États-Unis.

Des liens plus étroits avec Washington signifient que le Vietnam a l’opportunité de « faire progresser nos conditions économiques et sociales », a déclaré Hien. Mais il a également averti que le Vietnam ne devait pas perdre son « agence » dans une telle relation et ne devait pas se laisser entièrement entraîner dans un camp en particulier dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles.

« Avec les États-Unis, la Chine et même la Russie, le Vietnam se trouve au milieu de marées contradictoires. Les États-Unis veulent nous attirer vers eux car le Vietnam occupe une position importante dans la région de l’Asie du Sud-Est », a déclaré Hien.

« Le Vietnam ne devrait s’incliner excessivement envers personne. Mais la Russie et le Vietnam s’aiment depuis toujours. Ils [Russians] ont fait de nombreux sacrifices pour nous. Donc personnellement, je penche pour eux », a-t-il déclaré.

« Nous compterons sur nous-mêmes »

Se demandant pourquoi il a fallu si longtemps aux États-Unis et au Vietnam pour élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global alors qu’ils sont devenus partenaires globaux il y a dix ans, Le Nam, un spécialiste financier basé à Da Nang, a déclaré à Al Jazeera qu’il espérait que des relations plus étroites avec les États-Unis donnera un coup de fouet à l’économie en retard du Vietnam.

Même si la position du Vietnam en tant que voisin de la Chine fait qu’il est difficile de donner l’impression que le pays se penche visiblement vers les États-Unis, le nouveau partenariat serait « une opportunité pour l’Amérique de montrer plus visiblement son impact sur le Vietnam » dans les années à venir.

Nam a déclaré qu’il fondait ses espoirs sur le développement des relations économiques entre les deux pays, ce qui aurait un impact favorable sur le secteur bancaire vietnamien à une époque de stagnation économique au niveau national et de ralentissement du commerce mondial.

L’accès aux opportunités éducatives en termes de programmes d’échange d’étudiants et de recherche conjointe avec des institutions américaines était dans l’esprit de Cao Thanh Hien, 28 ans, employé dans une université de Hanoï.

Pas non plus fan de Biden, Thanh Hien a déclaré que l’actuel président américain était, au moins, une amélioration par rapport au chaos de la présidence Trump.

Biden est peut-être « vieux », a déclaré Thanh Hien, mais il « ne provoque pas de scandale dans les médias comme Trump et sa politique ».

Thanh Hien a également déclaré qu’elle espérait que le partenariat stratégique global apporterait des avantages au Vietnam dans le cadre du conflit en mer de Chine méridionale.

« Je pense que les États-Unis veulent [Vietnam closer], » dit-elle.

« En mer de Chine méridionale, les États-Unis luttent également pour exercer leur influence contre la Chine… À ce sujet, ils [the US] nous essaierons de rapprocher le Vietnam, mais la position du Vietnam est toujours neutre – nous compterons sur nous-mêmes.»