La Chine voit “un calendrier beaucoup plus rapide” pour prendre Taïwan, prévient Blinken

La Chine accélère ses démarches pour s’emparer de Taïwan, a averti le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le président chinois Xi Jinping a plaidé pour la réunification chinoise au Congrès du Parti communiste.

Il n’a pas retiré la réunification forcée de la table.

Pékin veut s’emparer de Taïwan “dans un délai beaucoup plus rapide” que prévu, a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, avertissant que le président Xi Jinping conduisait la Chine dans une direction plus agressive.

Xi est sur le point d’obtenir un troisième mandat de cinq ans à la tête de la nation la plus peuplée du monde, prononçant dimanche un discours historique du Congrès du Parti communiste qui a salué sa décennie au pouvoir et réaffirmé son vœu de “réunifier” un jour, ou prendre avec force, Taiwan.

“Nous avons vu une Chine très différente émerger ces dernières années sous la direction de Xi Jinping”, a déclaré Blinken lors d’un forum à l’Université de Stanford avec l’ancienne secrétaire d’Etat Condoleezza Rice.

“C’est plus répressif chez nous, c’est plus agressif à l’étranger. Et dans de nombreux cas, cela pose un défi à nos propres intérêts ainsi qu’à nos propres valeurs”, a-t-il ajouté.

Blinken a accusé Xi de “créer d’énormes tensions” en changeant l’approche envers Taiwan autonome, que le Parti communiste chinois n’a jamais contrôlé mais revendique comme le sien.

Il a déclaré que la Chine avait pris une “décision fondamentale selon laquelle le statu quo n’était plus acceptable et que Pékin était déterminé à poursuivre la réunification dans un délai beaucoup plus rapide”, bien qu’il n’ait donné aucune estimation ou date précise.

De hauts responsables militaires américains ont déjà sonné l’alarme que la Chine avait étendu ses forces militaires au point où elle pourrait bientôt avoir la capacité de réussir une invasion de Taïwan.

La position de la Chine a longtemps été qu’elle cherchait une “réunification pacifique” avec Taïwan, mais se réservait le droit d’utiliser la force si nécessaire, surtout si jamais l’île déclarait officiellement son indépendance.

Mais la rhétorique et les actions envers Taiwan sont devenues plus prononcées sous Xi, le dirigeant chinois le plus affirmé depuis une génération.

Il a lié la prise de Taiwan à son “grand rajeunissement de la nation chinoise” et a précédemment déclaré que l’objectif de la réunification ne pouvait pas continuer à être transmis indéfiniment de génération en génération.

Dans son discours de dimanche, il a répété des thèmes similaires, affirmant que “les roues de l’histoire tournent vers la réunification de la Chine” et que “nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires”.

La récente invasion de l’Ukraine par la Russie, que la Chine n’a pas condamnée, a également fait craindre que Pékin ne tente quelque chose de similaire contre les 23 millions d’habitants de Taiwan.

Les liens entre Washington et Pékin sont au plus bas depuis une décennie sous les administrations de Donald Trump et de son successeur Joe Biden, sur une gamme de questions allant du commerce à la sécurité et aux droits de l’homme.

Mais Blinken a déclaré que les deux plus grandes économies du monde devraient être disposées à coopérer sur des intérêts communs.

Il a déclaré que le monde “attend fondamentalement” que les deux puissances travaillent ensemble sur le changement climatique, la santé mondiale et éventuellement le trafic de drogue.

Pékin “doit juste être sensible aux signaux de demande qu’il reçoit des pays du monde entier pour être un acteur positif, et non un acteur négatif, sur les questions qui les concernent”.

La Chine a rompu sa coopération avec les États-Unis sur le changement climatique et le trafic de drogue en août dans le cadre de sa protestation contre une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a également vu Pékin lancer ses plus grands exercices militaires à ce jour autour de l’île.

Xi devrait rencontrer le président américain Biden en marge d’un sommet du Groupe des 20 en novembre à Bali, leur première réunion depuis l’entrée en fonction du dirigeant américain.