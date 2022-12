La Chine voit probablement plus d’un million de cas de Covid et 5 000 décès par jour – rapport

La Chine connaît probablement plus d’un million d’infections et 5 000 décès par jour à cause de Covid-19, selon les données d’Airfinity.

La Chine a officiellement signalé 14 285 cas et seulement sept décès jusqu’à présent cette semaine.

Pékin a également changé la façon dont il enregistre les décès de Covid-19, ce qui peut entraîner le faible nombre officiel.

Plus de 5 000 personnes meurent probablement chaque jour de Covid-19 en Chine – en contraste frappant avec le décompte officiel de Pékin de seulement sept décès la semaine dernière, selon Airfinity, une société de données de santé.

d’Airfinity la modélisation des données montre que la Chine voit probablement plus d’un million de cas de Covid par jour, dans ce qu’elle a appelé un “contraste frappant” avec les chiffres officiels, selon un communiqué de presse mercredi.

Les estimations stupéfiantes ont été publiées juste au moment où la Chine assiste à une augmentation des cas de Covid-19, après que le pays assouplissement des restrictions pandémiques après près de trois ans de mesures de confinement strictes.

La Chine a signalé jeudi 3 696 nouveaux cas locaux de Covid-19 et zéro décès, selon le Commission nationale de la santé. Le pays a officiellement signalé 14 285 cas locaux de Covid et seulement sept décès jusqu’à présent cette semaine, malgré anecdotiquecomptes suggérant des nombres d’infections et de décès beaucoup plus importants.

Les crématoriums et les salons funéraires de Pékin et de Shanghai ont également tendance à accueillir un nombre croissant de personnes décédées de Covid-19, le Presse associée, Reuters, et Financial Times annoncé le week-end dernier. Il y avait une file d’environ 40 corbillards devant un crématorium de Pékin mercredi, Reuter signalé.

“La Chine a arrêté les tests de masse et ne signale plus de cas asymptomatiques. La combinaison signifie que les données officielles ne refléteront probablement pas fidèlement l’épidémie qui sévit dans tout le pays”, a déclaré le Dr Louise Blair, responsable des vaccins et de l’épidémiologie chez Airfinity. dit dans le communiqué de presse.

Pékin a également changé la façon dont il enregistre les décès de Covid-19 – ces données n’incluront désormais que ceux qui meurent de pneumonie et d’insuffisance respiratoire causées par le virus. Ceux qui meurent d’autres problèmes de santé sous-jacents qui se sont aggravés en raison du virus ne sont pas classés comme des décès de Covid, a déclaré Wang Guiqiang, chef du département des maladies infectieuses du Premier hôpital de l’Université de Pékin, lors d’une conférence de presse gouvernementale mardi, selon un transcription officielle.

“C’est différent des autres pays qui enregistrent des décès dans un laps de temps d’un test positif ou où Covid-19 est enregistré comme ayant été attribué à la cause du décès”, a déclaré Blair d’Airfinity. “Ce changement pourrait minimiser l’ampleur des décès observés en Chine.”

L’Organisation mondiale de la santé a exprimé ses inquiétudes quant à la situation en Chine, mais a déclaré qu’elle ne pensait pas que le pays cachait “activement” le nombre de cas au milieu de la pression exercée sur son système de santé actuellement.

“En Chine, ce qui a été signalé est un nombre relativement faible de cas dans les unités de soins intensifs, mais de manière anecdotique, les unités de soins intensifs se remplissent”, a déclaré le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan, lors d’une conférence de presse. point presse mercredi. “Je ne voudrais pas dire que la Chine ne nous dit pas activement ce qui se passe. Je pense qu’ils sont en retard.”

Et la situation ne devrait que se dégrader dans les semaines à venir.

Airfinity prévoit deux prochains pics de Covid-19 en Chine avec des cas atteignant 3,7 millions par jour à la mi-janvier et 4,2 millions par jour début mars 2023. Cela coïncide avec le saison du nouvel an chinois, lorsque les voyages augmentent généralement lorsque les gens voyagent vers et depuis leur ville natale pour les vacances officielles d’une semaine commençant le 21 janvier 2023.