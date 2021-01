BEIJING (AP) – La Chine faisait face mardi à des épidémies de coronavirus dans son nord-est glacial, ce qui a entraîné des verrouillages supplémentaires et des interdictions de voyager avant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain.

Le pays a signalé mardi 118 autres cas, dont 43 dans la province de Jilin. La province du Hebei, juste à l’extérieur de Pékin, a enregistré 35 autres cas, tandis que la province du Heilongjiang, limitrophe de la Russie, a signalé 27 nouveaux cas.

Pékin, où certaines communautés résidentielles et villages périphériques ont été placés sous clé, n’a signalé qu’un nouveau cas.

Une quatrième province du nord, le Liaoning, a également imposé des quarantaines et des restrictions de voyage pour empêcher le virus de se propager davantage, une partie des mesures étant imposées dans une grande partie du pays pour empêcher de nouvelles épidémies pendant les vacances du Nouvel An lunaire de février.

Les autorités ont appelé les citoyens à ne pas voyager, ordonné la fermeture des écoles une semaine plus tôt et effectué des tests à grande échelle.

La capitale provinciale du Hebei, Shijiazhuang, a construit un complexe de logements préfabriqués pour permettre la mise en quarantaine de plus de 3000 personnes alors qu’elle lutte pour contrôler davantage d’infections.

La Chine a signalé un total de 88 454 cas et 4 635 décès depuis que le coronavirus a été détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, fin 2019. La Chine n’inclut pas les personnes dont le test est positif mais qui ne présentent aucun symptôme dans son décompte.

Une équipe multinationale d’enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé se trouve actuellement à Wuhan et subit deux semaines de quarantaine avant de commencer des visites sur le terrain dans l’espoir d’obtenir des indices sur les origines de la pandémie qui a maintenant tué plus de 2 millions de personnes.

Dans d’autres développements dans la région Asie-Pacifique:

– Les voyageurs en Nouvelle-Zélande de la plupart des autres pays devront présenter des tests de coronavirus négatifs avant le départ à partir du 25 janvier, ont annoncé mardi des responsables. La Nouvelle-Zélande a récemment imposé la règle aux voyageurs en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni et l’étend à tous les autres pays, à l’exception de l’Australie et d’une poignée de pays insulaires du Pacifique. Les voyageurs revenant de l’Antarctique sont également exemptés. Le ministre de la Réponse au COVID-19, Chris Hipkins, a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait certaines des mesures frontalières les plus strictes au monde, dont elle avait besoin pour maintenir sa stratégie d’élimination du virus. Il n’y a actuellement aucune propagation communautaire du virus en Nouvelle-Zélande, avec toutes les infections connues parmi les voyageurs qui ont été mis en quarantaine à la frontière. La plupart des voyageurs sont tenus de passer deux semaines en quarantaine à leur arrivée.