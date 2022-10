La Chine voit de nouvelles épidémies de COVID-19 alors que Shanghai lance une campagne de rappel massive en utilisant de nouvelles doses d’inhalation

BEIJING, Chine – La ville de Shanghai a annoncé la première campagne de rappel par inhalation de COVID-19 à grande échelle. Tous les résidents de plus de 17 ans qui n’ont pas encore reçu de rappel ont été invités à s’inscrire via une application. La nouvelle méthode de rappel intervient alors que Shanghai fait à nouveau face aux récentes épidémies de COVID.

Au cours de la première heure, la plupart des sections de commentaires liées à l’actualité sur les réseaux sociaux ont été bloquées. Et ils avaient de bonnes raisons de le faire. Certains des quelques commentaires restants sur la plate-forme chinoise de médias sociaux de type Twitter, Weibo, montraient principalement des citoyens inquiets. Une personne a écrit : “Je soutiens la campagne de vaccination, mais le résultat sera-t-il bon cette fois ?” Un autre commentaire dit, “est-ce que ça compte même si je le prends ou pas?”.

Une fois les sections de commentaires rouvertes, les messages sont soudainement devenus plus positifs. Utilisant le hashtag “Shanghai lance une nouvelle vaccination par couronne pour l’inhalation”, il avait atteint quelque 4,3 millions de vues.

La Chine travaille sur un rappel par inhalation depuis plus d’un an. Le booster créé par Shanghai Shangyao Kangxinuo Biopharmaceutical, appelé adénovirus vecteur de type 5, est inhalé via une paille. Un communiqué de presse de la société a déclaré que le rappel utilise des virus dits modifiés (vecteurs adénoviraux) qui sont inoffensifs pour le corps. Les virus modifiés portent un code génétique qui induit une réponse immunitaire plus élevée au fil du temps.

Le communiqué de presse de la société indique que des études ont montré que six mois après le rappel de l’inhalateur, en combinaison avec les vaccins COVID réguliers, des niveaux élevés d’anticorps neutralisants avaient été maintenus dans le corps. Aucun taux d’efficacité exact de l’inhalateur de rappel n’est fourni.

En septembre, l’Administration nationale des produits médicaux de Chine a approuvé le premier vaccin COVID inhalé fabriqué par CanSino Biologics. On ne sait pas combien de personnes ont reçu l’inhalateur de rappel jusqu’à présent.

“Les précédents vaccins COVID-19 fabriqués en Chine ont été inefficaces par rapport aux vaccins occidentaux. En fait, la Chine s’est davantage orientée vers l’utilisation des vaccins à ARNm. Leur stratégie zéro COVID a été un échec total, en raison de la facilité de propagation de la variante omicron », a déclaré le Dr Marc Siegel, contributeur médical de Fox News, à Fox News Digital.

Siegel a ajouté: “Maintenant, ils ont mis au point le premier vaccin nasal, qui attaque le SRAS COV2 au niveau nasal ou muqueux. S’il est efficace, il pourrait réduire considérablement la propagation. Mais plus probablement, il ne sera que partiellement efficace. Tous les yeux sont rivés Le Dr Akiko Iwasaki de Yale, qui est l’un de nos meilleurs virologues et étudie actuellement un vaccin à barrière nasale qui induit des anticorps au contact.”

Le nouvel inhalateur booster arrive au bon moment pour Shanghai. Les statistiques officielles montrent que plus de 23 millions des 24,9 millions d’habitants de Shanghai sont actuellement entièrement vaccinés. Environ la moitié des 23 millions de personnes ont reçu une injection de rappel. Néanmoins, Shanghai continue de lutter pour garder la ville exempte de COVID-19. Mardi, la ville comptait 36 ​​cas confirmés, suffisamment pour qualifier 18 quartiers de la ville de “zones à risque moyen”.

Une zone est étiquetée à risque moyen si une personne infectée par le COVID, symptomatique ou asymptomatique, vit ou traverse la zone. Toutes les personnes vivant dans cette zone devront rester dans leur propre zone résidentielle et, dans la plupart des cas, seront soumises à des tests COVID quotidiens. Si aucune nouvelle infection n’est détectée dans la zone concernée pendant sept jours consécutifs, la zone sera déclarée à faible risque.

Plus tôt ce mois-ci, l’Associated Press a rapporté que des épidémies avaient été signalées dans tout le pays, le plus grand nombre se produisant en Mongolie intérieure et dans la région du Xinjiang où les deux, selon elle, avaient enregistré plusieurs centaines de cas par jour.

