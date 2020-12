HONG KONG – Plus de la moitié de la population adulte chinoise est en surpoids ou obèse, selon un nouveau rapport du gouvernement publié mercredi.

Les taux d’obésité en Chine ont doublé en deux décennies et les autorités sanitaires mettent en garde contre une recrudescence des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et le cancer.

Un nouveau rapport gouvernemental a révélé que 34,3% des adultes étaient en surpoids et 16,4% étaient obèses. (L’enquête a porté sur un groupe de 600000 résidents chinois entre 2015 et 2019.) En comparaison, 30% des adultes chinois étaient en surpoids et 11,9 obèses en 2012, selon un enquête gouvernementale publiée en 2015.

« Les modes de vie malsains des résidents sont encore courants partout », a déclaré Li Bin, directeur adjoint de la Commission nationale chinoise de la santé, lors d’une conférence de presse mercredi. La plupart des ménages utilisent du sel et de l’huile dans des quantités qui dépassent les directives recommandées, a-t-il déclaré, et les gens se tournent de plus en plus vers les aliments transformés et les repas gras au restaurant.