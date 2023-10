La Chine vise à augmenter sa puissance de calcul alors que la course à l’IA avec les États-Unis s’accélère

Une illustration conceptuelle non datée des aspirations technologiques de la Chine.

Les ministères chinois ont déclaré que l’augmentation de la puissance de calcul sera nécessaire pour prendre en charge les applications dans des secteurs tels que la finance et l’éducation.

La deuxième économie mondiale souhaite disposer d’une capacité de calcul égale à 300 exaflops, selon un plan de six ministères gouvernementaux, dont le puissant régulateur du cyberespace. Cela représenterait une augmentation par rapport à la puissance de calcul de 197 exaflops dont dispose actuellement le pays.

La Chine prévoit d’augmenter sa puissance de calcul de 50 % d’ici 2025, ont annoncé lundi les principaux ministères du pays, dans le but de suivre le rythme des États-Unis en matière d’intelligence artificielle et d’applications de calcul intensif.

L’augmentation de la puissance de calcul est considérée comme essentielle pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle, qui nécessite des semi-conducteurs avancés pour traiter d’énormes quantités de données.

« La Chine a constaté que traditionnellement, chaque yuan investi dans la puissance de calcul génère 3 à 4 yuans de production économique », a déclaré Akshara Bassi, analyste de recherche principal chez Counterpoint, à CNBC par courrier électronique. « Ces investissements font écho aux projets de la Chine visant à stimuler la production économique grâce à son leadership en matière de prouesses technologiques et à l’intégration de l’IA aux technologies et solutions existantes dans tous les secteurs et tous les domaines. »

Les technologies telles que les semi-conducteurs et l’IA sont devenues des champs de bataille clés dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

« La Chine vise à investir dans l’augmentation de sa puissance de calcul, en particulier dans l’IA, alors qu’elle voit ses principaux fournisseurs de cloud computing lancer en masse des solutions d’IA pour les consommateurs et les entreprises », a déclaré Bassi.

Dans le cadre de son développement informatique, la Chine souhaite se concentrer sur des domaines tels que le stockage de mémoire et les réseaux de transmission de données, et elle envisage également de construire davantage de centres de données.

Ceux-ci sont nécessaires pour que les acteurs du cloud computing puissent accroître leur empreinte. De nombreuses applications d’IA sont actuellement vendues via des services de cloud computing, comme ceux proposés par des géants chinois comme Alibaba et Tencent .