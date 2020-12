(Opinion Bloomberg) – Le monde a plus que jamais besoin de la Chine. Dieu merci, cela se montre: les données économiques publiées mardi semblaient toutes solides et conformes aux prévisions. Les prévisions optimistes d’un fort rebond mondial en 2021 dépendent du maintien de cette dynamique par Pékin. La plupart du trafic en provenance d’autres économies conséquentes va dans le mauvais sens, en raison de restrictions visant à supprimer la vague actuelle d’infections à Covid-19. Il y a une perspective de récessions à double creux en Allemagne et au Japon, et le rebond américain a perdu de sa vigueur. Avec de grands points d’interrogation sur trois des quatre plus grandes puissances commerciales, la Chine est l’acteur incontournable. La Chine est peut-être la seule grande économie à avoir enregistré une quelconque croissance cette année. Les nouvelles données montrent que la production industrielle a grimpé de 7% en novembre par rapport à l’année précédente et que les ventes au détail ont progressé. Les investissements en immobilisations ont augmenté de 2,6% au cours des 11 premiers mois de 2020, par rapport à la même période en 2019. Ces chiffres correspondaient tous aux prévisions des économistes; cela ne diminue en rien leur importance. La solide hausse de 5% des ventes au détail par rapport à il y a un an est particulièrement encourageante, étant donné que les consommateurs sont arrivés tard à la reprise amorcée au deuxième trimestre. En passant en revue la scène mondiale, la deuxième économie mondiale se démarque d’autant plus. Comparez cela avec la décision de la chancelière allemande Angela Merkel, avec les dirigeants de l’État, d’imposer un verrouillage strict qui fermera la plupart des détaillants à partir de mercredi. C’est un coup particulièrement dur, étant donné que le retour du premier n’avait pas pris racine. Les écoles ont été encouragées à prendre de longues vacances. Une contraction du quatrième trimestre est à prévoir après la baisse du produit intérieur brut au cours du premier semestre 2020. La situation semble sombre au Japon également, où les nouvelles infections quotidiennes ont dépassé les 3 000 pour la première fois samedi. Le Premier ministre Yoshihide Suga a été contraint de suspendre son initiative économique phare, un programme de voyage intérieur subventionné appelé «Go To». Peu de gens vont nulle part. Tokyo a demandé aux restaurants et aux bars de continuer avec des horaires raccourcis jusqu’au 11 janvier. Le coup porté à l’économie, qui ne s’est jamais vraiment remis d’une hausse de la taxe à la consommation en 2019, sera considérable. Cela augure tout aussi mal pour Suga, qui a eu du mal à inverser la tendance du gouvernement depuis qu’il a succédé à Shinzo Abe il y a quelques mois. Aux États-Unis, les améliorations du marché du travail semblent au point mort. Les chiffres de la semaine dernière ont montré que les demandes de prestations de chômage ont augmenté, dépassant les estimations avec le plus haut niveau depuis septembre. Si le Congrès ne peut pas s’entendre sur un plan de secours fédéral supplémentaire d’ici la fin du mois de décembre, des millions d’Américains pourraient commencer la nouvelle année avec des allocations de chômage expirées. Comme si le président élu Joe Biden n’aurait pas assez de choses à affronter. Les critiques affirment que le président Xi Jinping a pu fermer la Chine et rouvrir à un coup de tête plus tôt dans l’année en raison du système politique autoritaire; il y a du vrai là-dedans. Ou que ses statistiques sont de la fiction, bien que peu d’économistes s’interrogent sur la direction générale des chiffres publiés ces jours-ci. Ce qui compte le plus, c’est que l’économie soit à tout le moins suspendue et qu’elle fasse probablement beaucoup mieux que cela.

L’histoire continue

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Daniel Moss est un chroniqueur d’opinion Bloomberg couvrant les économies asiatiques. Auparavant, il était rédacteur en chef de Bloomberg News pour l’économie mondiale et a dirigé des équipes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP