La Chine vient d’annoncer une nouvelle loi sur le crédit social. Voici ce qu’il dit.

À cette fin, le dernier projet de loi parle de la nécessité d’utiliser «diverses méthodes telles que les méthodes statistiques, la modélisation et la certification sur le terrain» pour effectuer des évaluations de crédit et combiner les données de différentes agences gouvernementales. “Cela ne donne qu’un vague indice que c’est un peu plus technique”, déclare Daum.

Comment les entreprises technologiques chinoises sont-elles impliquées dans ce système ?

Parce que le système est typiquement low-tech, l’implication des entreprises technologiques chinoises a été périphérique. “Les grandes entreprises technologiques et les petites entreprises technologiques… jouent des rôles très différents et adoptent des stratégies très différentes”, explique Shazeda Ahmed, chercheuse postdoctorale à l’Université de Princeton, qui a passé plusieurs années en Chine à étudier comment les entreprises technologiques sont impliquées dans le système de crédit social.

Les petites entreprises, engagées par les gouvernements municipaux ou provinciaux, ont en grande partie construit l’infrastructure technologique du système, comme les bases de données et les centres de données. D’autre part, les grandes entreprises technologiques, en particulier les plateformes sociales, ont aidé le système à diffuser son message. Alibaba, par exemple, aide les tribunaux rendre des décisions de jugement via les adresses de livraison qu’il collecte via sa plate-forme de commerce électronique massive. Et Douyin, la version chinoise de TikTok, en partenariat avec un tribunal local en Chine pour humilier publiquement les personnes qui n’ont pas respecté les décisions de justice. Mais ces géants de la technologie ne sont pas vraiment impliqués dans les fonctions de base, comme la fourniture de données ou la compilation d’évaluations de crédit.

“Ils y voyaient presque une responsabilité civique ou une responsabilité sociale des entreprises : si vous avez enfreint la loi de cette manière, nous prendrons ces données auprès de la Cour populaire suprême et nous vous punirons sur notre plate-forme”, déclare Ahmed.

Il existe également des entreprises chinoises, comme la branche fintech d’Alibaba, Ant Group, qui ont créé des produits privés de notation du crédit financier. Mais le résultat, comme le Sesame Credit d’Alibaba, ressemble plus à un programme de fidélité, selon plusieurs chercheurs. Étant donné que le score Sesame Credit est principalement calculé sur la base de l’historique d’achat des utilisateurs et des activités de prêt sur les propres plateformes d’Alibaba, le score n’est pas suffisamment fiable pour être utilisé par des institutions financières externes et a un effet très limité sur les individus.

Compte tenu de tout cela, devrions-nous encore nous préoccuper des implications de la construction d’un système de crédit social en Chine ?

Oui. Même s’il n’y a pas d’algorithme effrayant qui note chaque citoyen, le système de crédit social peut toujours être problématique.

Le gouvernement chinois a souligné que toutes les sanctions liées au crédit social doivent respecter les lois existantes, mais les lois elles-mêmes peuvent être injustes en premier lieu. « Dire que le système est une extension de la loi signifie seulement qu’il n’est ni meilleur ni pire que les lois qu’il applique. Alors que la Chine se concentre de plus en plus sur la vie sociale et culturelle des gens, réglementant davantage le contenu des divertissements, de l’éducation et de la parole, ces règles seront également soumises à l’application du crédit », a écrit Daum dans un article de 2021.

Deuxièmement, “il s’agissait toujours de rendre les gens honnêtes envers le gouvernement, et pas nécessairement les uns envers les autres”, explique Ahmed. Lorsque des questions morales comme l’honnêteté sont transformées en questions juridiques, l’État finit par avoir le seul pouvoir de décider qui est digne de confiance. L’une des tactiques utilisées par les tribunaux chinois pour tenir pour responsables les «individus discrédités» consiste à encourager leurs amis et leur famille à déclarer leurs avoirs en échange de récompenses. « Rendez-vous la société plus digne de confiance en dénonçant votre voisin ? Ou construisez-vous la méfiance dans votre communauté très locale ? » elle demande.

Mais en fin de compte, le système de crédit social n’est pas (encore) un exemple d’abus de technologies avancées, comme l’intelligence artificielle, et il est important de l’examiner en se basant sur les faits. Le projet de loi de novembre sollicite actuellement les commentaires du public pendant un mois, bien qu’il n’y ait pas de date prévue pour son adoption et son entrée en vigueur. Cela pourrait encore prendre des années avant que nous voyions le produit final d’un système national de crédit social.