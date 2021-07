La Chine veut une aide transfrontalière et un allègement des sanctions pour la Syrie

Début juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour acheminer une aide humanitaire au nord-ouest de la Syrie, principalement contrôlé par les rebelles. Quelques jours plus tard, sous la pression des deux pays, le conseil a autorisé l’acheminement de l’aide par un seul de ces points de passage, Bab an-Hawa. Le mandat d’un an pour l’utilisation de ce passage expire samedi.