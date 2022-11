La Chine veut réparer ses liens avec les États-Unis Mais elle ne fera pas le premier pas.

Commentez cette histoire Commentaire

Un mordu de la politique américaine en Chine reçoit rarement l’attention accordée le mois dernier à Scott Kennedy, le premier universitaire américain à visiter depuis le début des strictes restrictions de voyage contre les coronavirus de Pékin il y a plus de deux ans. Pour Kennedy, expert des affaires et de l’économie chinoises au sein du groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, il s’agissait d’un voyage brise-glace. Mais la teneur de ses rencontres avec plus de 100 universitaires, entreprises et fonctionnaires, dont le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng, l’a surpris.

Leur intérêt pour le dialogue visait en partie à faire comprendre l’appréhension du pays face à ses relations tendues avec les États-Unis. « Il y a une grande inquiétude à Pékin concernant les motivations américaines. Ils voient Washington comme ayant une peur profonde de tout rival », a déclaré Kennedy après son retour chez lui. “De leur point de vue, la balle est dans le camp américain.”

Le président Biden a l’intention de profiter de sa rencontre de lundi avec le dirigeant chinois Xi Jinping lors du sommet du Groupe des 20 à Bali pour établir un “plancher” pour les relations. La Chine a également signalé qu’elle souhaitait remettre les relations sur les rails après plusieurs années de désaccords féroces sur le commerce, la technologie et les droits de l’homme. Mais pour Pékin, il ne s’agit pas d’accepter d’être en désaccord ou de trouver un moyen d’éviter le pire scénario d’un conflit pur et simple.

Depuis qu’il a été reconfirmé comme chef suprême le mois dernier, Xi est plus concentré que jamais sur le fait que la Chine devienne une superpuissance socialiste moderne avec une influence mondiale – un statut qu’il s’attend à ce que les États-Unis acceptent. Les experts chinois disent que pour réparer la relation, il faudra plus qu’une démonstration de bonne volonté de la part des États-Unis. Il faudra un accord sur les aspects fondamentaux de la relation, y compris le sort de Taiwan, l’île démocratique et autonome de 23 millions d’habitants que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire.

« Les États-Unis pensent que tant qu’il n’y a pas de conflit ou de crise dans les relations, ça va. Mais la Chine veut voir des preuves de progrès, en particulier en ce qui concerne Taïwan », a déclaré Wu Xinbo, doyen des études internationales à l’Université Fudan de Shanghai.

Pourtant, la détermination de Xi à prendre le contrôle de l’île, par la force si nécessaire, n’a fait que croître en réponse aux efforts américains pour renforcer les défenses taïwanaises à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

Après des années consécutives de pandémie de contacts en personne minimaux, avec de nombreuses chaînes gouvernementales annulées, suspendues ou caduques, les dialogues non officiels ont été parmi les rares outils restants pour empêcher les deux parties de continuer à se parler. Des universitaires chinois bien connus ont commencé à se rendre aux États-Unis ces derniers mois et ont invité leurs homologues américains à faire de même en sens inverse.

“Si nous pouvons relancer les mécanismes de communication, alors à l’avenir nous n’aurons pas à dépendre excessivement des réunions des hauts dirigeants”, a noté Wu.

Alors que Biden et Xi se rencontrent, leur ancienne connexion peut-elle éviter un affrontement ?

Que les médias d’État aient salué cette hausse des échanges comme un signe d’apaisement des tensions révèle à quel point les choses vont mal. Il y a seize mois, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a présenté des listes de plaintes et de demandes à U.S. diplomates à Tianjin. La Chine a clairement indiqué que les États-Unis devraient faire le premier pas, et elle avait trois exigences fondamentales : aucune tentative de saper le développement de la Chine, aucune contestation de son système politique et aucun « préjudice » à ses revendications de souveraineté sur Taïwan, Hong Kong et la mer de Chine méridionale.

La position de Pékin n’a pas changé depuis lors. Ce qui a changé, cependant, c’est le degré de contrôle de Xi sur son territoire et sa préoccupation pour l’état du monde. Lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, récemment conclu, où son règne a été prolongé d’au moins cinq ans, Xi a placé la haute direction avec des lieutenants fidèles et a mis en garde contre les “tempêtes dangereuses” qui compromettent l’essor de la Chine.

Certains en Chine affirment que Biden est trop contraint au niveau national pour conclure des accords durables ou véritablement améliorer les relations.

“Pékin pense que le contrôle de la Maison Blanche sur la question de Taiwan diminue, car le Congrès a pris le volant”, a déclaré Zhao Minghao, professeur à l’Institut d’études internationales de l’Université Fudan de Shanghai. “Biden fait face à un gouvernement divisé après les mi-mandats, ce qui a intensifié les risques que la Chine et les États-Unis ne tombent dans des hostilités ouvertes à propos de Taïwan.”

Les dirigeants chinois sont particulièrement préoccupés par les efforts de Biden pour rallier des alliés. En réponse au discours du secrétaire d’État Antony Blinken sur la politique chinoise en mai – dans lequel il a qualifié le pays de « défi à long terme le plus sérieux pour l’ordre international » – le ministère des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de tenter de créer un Version Asie-Pacifique de l’OTAN avec l’Australie, le Japon et la Corée pour “perturber la sécurité et la stabilité” dans la région.

Sous Xi, la Chine veut une sécurité absolue. Cela rend le monde nerveux.

Bien que la relation ait commencé à se détériorer sous l’administration Trump, Zheng Yongnian, un universitaire influent de l’Université chinoise de Hong Kong, à Shenzhen, a déclaré que son déclin était devenu plus important sous Biden. Le président a “militarisé et politisé” le commerce plutôt que de simplement essayer de ralentir le développement économique et technologique de la Chine, a déclaré Zheng.

Lorsque Biden a pris ses fonctions pour la première fois, la Chine a signalé une certaine volonté de travailler avec les États-Unis dans des domaines d’intérêt commun tout en essayant de minimiser les différences. Mais l’approche a largement échoué, Pékin suspendant ou annulant les pourparlers entre militaires, la coopération anti-stupéfiants et les discussions sur le changement climatique en représailles à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août.

« Du côté américain, tout tourne autour des communications de crise. Comment éviter un scénario du pire ? Alors que du côté chinois, la manière de gérer la concurrence de manière responsable est de parvenir à un accord sur des principes de base », a déclaré Rorry Daniels, directeur général de l’Asia Society Policy Institute à New York.

Certains universitaires chinois, a ajouté Daniels, avaient même évoqué l’idée d’essayer de produire un communiqué conjoint tel que les trois documents fondamentaux qui ont façonné les relations entre les nations dans les années 1970 et 1980.

“La Chine cherche vraiment une étoile polaire à pointer et à dire” C’est la nature de la relation “”, a-t-elle déclaré. “Mais les États-Unis n’approchent pas la Chine avec le même état d’esprit.”

Un rapport publié en mai par l’Université Renmin de Chine a proposé trois possibilités pour les relations futures entre les pays. Le meilleur des cas était la tension frémissante et la concurrence féroce. Le scénario intermédiaire était le découplage technologique, économique et culturel.