La Chine veut récupérer son ballon

Pékin a appelé les États-Unis à restituer les débris de son avion de surveillance présumé, qui a été abattu au-dessus de l’Atlantique

Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé à l’administration du président Joe Biden de restituer les débris de la montgolfière que l’armée américaine a abattue samedi au large de la côte est des États-Unis, affirmant que l’avion « appartient à la Chine ».

S’exprimant lors d’un point de presse mardi, la porte-parole du ministère Mao Ning a été interrogée pour savoir si Pékin avait demandé la restitution des débris de ballons. “Le dirigeable n’appartient pas aux États-Unis”, dit-elle. “Il appartient à la Chine.”

Les commentaires de Ning sont intervenus trois jours après qu’un avion de chasse américain a abattu le ballon – allégué par les responsables américains comme étant un avion d’espionnage – au large des côtes de la Caroline du Sud. Le Pentagone a affirmé avoir détecté le ballon mercredi. Biden a fait l’objet de vives critiques pour avoir permis au ballon de traverser le continent, passant au-dessus d’un site de missiles nucléaires et d’autres actifs militaires sensibles, avant de le faire tomber.

Le ballon était un dirigeable de recherche météorologique civile qui est entré par inadvertance dans l’espace aérien américain après avoir été dévié de sa trajectoire, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères. Ning a déclaré que certains politiciens et médias américains « hype » l’incident à “attaquer et salir la Chine”. Elle a refusé de fournir plus de détails sur le dirigeable mardi.

“La partie chinoise a donné des informations sur le dirigeable sans pilote à plusieurs reprises”, dit Ning. “Je n’ai rien à ajouter pour le moment.” Elle a ajouté que le gouvernement américain n’avait pas répondu de manière “manière calme et professionnelle” au lieu de cela, réagir de manière excessive à un incident qui ne posait aucune menace pour la sécurité et ne mettait en danger aucun Américain.

Le sénateur américain Steve Daines, un républicain du Montana, a émis l’hypothèse que des responsables chinois avaient envoyé le ballon à travers l’Amérique du Nord pour sonder la réponse de Washington. “C’était vraiment plus un ballon d’essai par les Chinois,” Daines a déclaré à Fox News lundi. Il a ajouté que Biden était “indécis,” projection de faiblesse. “C’était exactement ce que les Chinois voulaient voir arriver.”