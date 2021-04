Share on Twitter

Share on Facebook

La CHINE a averti les États-Unis de «cesser de jouer avec le feu» alors qu’ils continuent de renforcer leurs relations avec Taiwan.

Cela vient après que le département d’État américain a publié de nouvelles directives alors qu’il continue de se prêter en tant qu’allié occidental de la nation insulaire – à la grande fureur de Pékin.

AP: Presse associée

Les menaces de la Chine continuent de devenir de plus en plus inquiétantes[/caption]

« Il n’y a aucune marge de compromis et pas un pouce à céder », a averti le porte-parole chinois Zhao Lijian.

«Nous exhortons la partie américaine à saisir la situation, à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, à s’abstenir de jouer avec le feu, à cesser immédiatement tout contact officiel avec Taiwan sous quelque forme que ce soit.»

Cela semble être une référence directe aux nouvelles lignes directrices, qui permettent aux responsables de Washington et de Taipei de se rencontrer plus librement.

Le porte-parole a ensuite mis en garde les États-Unis contre l’envoi de «mauvais signaux aux« forces indépendantistes »de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Bien qu’ils n’aient pas de relations diplomatiques formelles avec Taiwan, les États-Unis se sont révélés utiles dans un contexte d’hostilité croissante avec Pékin ces dernières années.

Bien qu’ils respectent la politique «d’une seule Chine» appliquée par Pékin alors qu’ils tentent désespérément de s’unir à Taiwan, en vertu du Taiwan Relations Act de 1979, les États-Unis sont légalement tenus de leur fournir des armes pour se défendre.

La Chine considère Taïwan comme sa question territoriale la plus sensible – qui est interdite aux États-Unis – et n’a jamais exclu de façon inquiétante le recours à la force dans des projets potentiels d’unification.

Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, a précédemment déclaré que le pays se battrait «jusqu’au dernier jour» s’il était attaqué par la Chine.

Il est à craindre que cette notion soit sur le point de devenir une réalité, car un rapport effrayant du groupe de réflexion du Council on Foreign Relations a averti qu’une «crise grave» pouvait être attendue cette année.

Ils ont continué de narguer le président Joe Biden en maintenant une présence d’intimidation dans l’espace aérien taïwanais – en envoyant une flotte meurtrière de bombardiers nucléaires et d’avions de combat chinois en nombre record il y a quelques jours à peine.





La plus grande incursion à ce jour a vu un escadron impressionnant de 14 avions de chasse J-16 et de quatre avions de combat J-10, accompagnés de quatre bombardiers H-6K.

La troupe meurtrière d’avions, capables de transporter des armes nucléaires, a été rejointe par deux avions anti-sous-marins et un avion d’alerte rapide, selon le ministère de la Défense de Taïwan.

Cela a marqué une sérieuse intensification des invasions de l’espace aérien dans la province séparatiste depuis que le ministère a commencé à signaler les activités de l’armée de l’air chinoise dans la région l’année dernière.

AP

Quatre bombardiers H-6K faisaient partie de la troupe meurtrière d’avions déployés lundi[/caption]