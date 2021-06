La Chine veut que les couples aient plus d’enfants. Les chinois sont moins enthousiastes.

Les centres commerciaux chinois proposent de plus en plus de centres d’activités similaires à celui de Pékin, où les enfants préparent des gâteaux le jour de l’enfance, le 1er juin 2020.

Plus de 30 000 personnes interrogées lors d’un simple sondage en ligne de l’agence de presse d’État Xinhua ont déclaré à une écrasante majorité qu’elles n’envisageaient pas d’avoir plus d’enfants en raison de la nouvelle politique. Le sondage a été bientôt supprimé.

Cela pose un plus grand défi aux autorités chinoises lorsqu’elles tentent de limiter les effets négatifs sur l’économie d’une politique vieille de plusieurs décennies limitant les ménages à un seul enfant.

BEIJING — Pour de nombreux Chinois, les restrictions gouvernementales ont depuis longtemps cessé d’être leur principale raison de ne pas avoir plus d’enfants.

Les coûts élevés de l’éducation et l’insuffisance du soutien au congé de maternité et à la retraite ont contribué à une réticence croissante à avoir des enfants. L’assouplissement des restrictions à deux enfants par couple au cours des dernières années n’a pas fait grand-chose pour freiner la baisse des naissances et empêcher une population de 1,4 milliard de personnes de vieillir rapidement.

La nouvelle politique est « totalement inadéquate pour inverser le déclin démographique », a déclaré mardi Rory Green, économiste chinois principal chez TS Lombard, sur « Street Signs Asia » de CNBC. Il a déclaré que les changements structurels, tels que l’amélioration de l’accès aux services de garde, « sont beaucoup plus importants que la simple suppression de la limite numérique du nombre d’enfants que vous pouvez avoir ».

« L’une des blagues en ligne, après la sortie de cette (nouvelle politique), était: » Pourquoi voudrais-je avoir un autre enfant alors que je dois m’occuper de quatre parents âgés, déjà deux enfants et potentiellement neuf petits-enfants par la suite « , a-t-il déclaré.