La Chine veut que les BRICS rivalisent avec le G7 – FT

Le bloc discutera de l’expansion lors de son sommet à Johannesburg, avec 23 pays désireux de se joindre, rapporte le journal britannique

La Chine prévoit de faire pression pour que les BRICS deviennent un rival à part entière du G7 lors du prochain sommet du bloc en Afrique du Sud, ont déclaré des responsables au Financial Times.

Le gouvernement chinois a « s’est affronté » avec l’Inde sur la perspective d’élargir le bloc à l’approche de l’événement, qui doit avoir lieu à Johannesburg du 22 au 24 août, a rapporté dimanche le journal britannique.

Selon les sources de FT, il n’y a pas d’accord entre Pékin et New Delhi sur la question de savoir si les BRICS, qui comprennent actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, devraient être un club économique non aligné ou une force politique qui défie ouvertement l’Occident.

Des responsables sud-africains ont déclaré au journal que 23 pays avaient exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS et que certains d’entre eux pourraient recevoir des invitations à se joindre à Johannesburg. Le rapport désigne l’Argentine, l’Arabie saoudite et l’Indonésie comme les favoris pour devenir les premiers nouveaux membres du bloc depuis l’inclusion de l’Afrique du Sud en 2010.

« Si nous élargissons les BRICS pour représenter une part du PIB mondial similaire à celle du G7, alors notre voix collective dans le monde deviendra plus forte », a déclaré un responsable chinois anonyme au FT.

Plus tôt ce mois-ci, New Delhi a rejeté les informations des médias selon lesquelles elle s’opposait à l’expansion du bloc, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères Arindam Bagchi les décrivant comme « spéculations sans fondement ».

« Comme l’ont demandé les dirigeants l’année dernière, les membres du BRICS discutent en interne des principes directeurs, des normes, des critères et des procédures du processus d’expansion du BRICS sur la base d’une consultation et d’un consensus complets », Bagchi a souligné.

Un haut diplomate brésilien a déclaré au FT que le pays soutenait l’expansion des BRICS, mais a noté que « il est important que des critères soient définis pour l’entrée de ces nouveaux membres. »

La semaine dernière, l’ambassadeur d’Afrique du Sud auprès des BRICS, Anil Sooklal, a rejeté les affirmations selon lesquelles le bloc est « anti-occidental » et cherche à concurrencer le G7. « Ce que nous cherchons, c’est de faire avancer l’agenda des pays du Sud et de construire une architecture mondiale plus inclusive, représentative, juste et équitable », il expliqua.

Début août, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie estimait que « Sous une forme ou une autre, l’expansion des BRICS contribuera au développement et au renforcement ultérieurs de cette organisation. »

Il a noté que « le format et la taille » de cet élargissement serait discuté par les dirigeants des BRICS lors du sommet de Johannesburg, auquel participera le président russe Vladimir Poutine par liaison vidéo.